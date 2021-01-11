家用熱水器一氧化碳中毒 10天12起32傷

寒流一波波襲台，消防署今天表示，統計今年元旦起至10日止，全國已發生12件家用瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故，共造成32人受傷，逾8成主因為屋外式熱水器安裝在通風不良處所。

消防署發布新聞稿表示，受寒流襲台影響，統計今年1月1日至10日止，全國已發生12件家用瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故，共造成32人受傷，其原因為屋外式（RF式）熱水器安裝在陽台加蓋、室內等通風不良處所，約占83.33%。

另，還有半密閉自然排氣式（CF式）熱水器未依規定安裝排氣管所致，約占16.67%。

消防署提醒，使用瓦斯熱水器應保持通風，避免一氧化碳中毒，屋外式熱水器要裝在屋外通風的環境，裝設在陽台則應避免加裝窗戶、遮雨板、晾曬大量衣物等情形阻礙通風；若使用電暖器等電器用品，也要注意用電安全。

若家中瓦斯熱水器有上述裝設錯誤情形，消防署指出，民眾必須要儘速改善，將熱水器遷移至屋外，或改用有強制排氣功能的熱水器；還未能改善者，務必要開窗通風，才能保護家人安全。

根據消防署7日資料顯示，今年首週全國就已發生6件瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故，共造成16人受傷，肇因全是因屋外式熱水器安裝在陽台加蓋、室內等通風不良處所。