家樂福尿尿翻版？屁孩「躺米袋爽睡、奶粉排罐頭塔」引眾怒

又有民眾在賣場內上演脫序行為。擷自 Dcard

講不聽！上個月才有民眾因在賣場內公然灑尿，遭到店家憤而提告，結果今（11）日有網友在Dcard以「家樂福又出事嘍」為題發文，並貼出3段IG限時動態，1名年輕男子腳翹高整個人躺在米袋上，脫序行為引發眾人群起撻伐。

影片中可見，男子硬是騎著幼童專屬腳踏車，玩鬧途中差點撞上貨架商品，此外還故意將奶粉罐排成罐頭塔，看到朋友在拍攝，竟對著鏡頭微笑比讚，更扯的是，男子竟躺在陳列米袋的地方，完全不顧商品的衛生及安全性，並且戲謔地說「玩太累還有地方休息，家樂福真貼心」。

畫面在網上曝光，網友們留言回應，「猴子怎麼越來越多，當個行為正常的人類不好嗎？」、「真不要臉」、「好煩，這些社會底層能正常點嗎？」、「到底哪裡有毛病」、「真的很無聊，高雄家樂福什麼時候變成猴子聚集地」、「想紅的低能兒」、「很不尊重店家，都幾歲了還有這種行為」。