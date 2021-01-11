聽新聞
test
0:00 / 0:00
家樂福尿尿翻版？屁孩「躺米袋爽睡、奶粉排罐頭塔」引眾怒
講不聽！上個月才有民眾因在賣場內公然灑尿，遭到店家憤而提告，結果今（11）日有網友在Dcard以「家樂福又出事嘍」為題發文，並貼出3段IG限時動態，1名年輕男子腳翹高整個人躺在米袋上，脫序行為引發眾人群起撻伐。
影片中可見，男子硬是騎著幼童專屬腳踏車，玩鬧途中差點撞上貨架商品，此外還故意將奶粉罐排成罐頭塔，看到朋友在拍攝，竟對著鏡頭微笑比讚，更扯的是，男子竟躺在陳列米袋的地方，完全不顧商品的衛生及安全性，並且戲謔地說「玩太累還有地方休息，家樂福真貼心」。
畫面在網上曝光，網友們留言回應，「猴子怎麼越來越多，當個行為正常的人類不好嗎？」、「真不要臉」、「好煩，這些社會底層能正常點嗎？」、「到底哪裡有毛病」、「真的很無聊，高雄家樂福什麼時候變成猴子聚集地」、「想紅的低能兒」、「很不尊重店家，都幾歲了還有這種行為」。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言