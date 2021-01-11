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花蓮鐵警昏迷搶救 醫師初判天冷致心臟麻痺
鐵路警察局花蓮分局和平派出所林姓員警，今天凌晨近4點在家中3樓昏迷，家人發現趕緊以心肺復甦術急救，救護人員獲報緊急送往慈濟醫院，裝上葉克膜急救，才恢復生命徵象，仍陷入昏迷無意識，尚未脫離險境。醫師初步檢查，懷疑是天氣冷、溫差大，心律不整導致心臟麻痺而倒下。
林姓員警今晨近4點被家人發現昏倒，救護人員獲報約4點09分抵達，初判是致命性心律不整引起心臟麻痺，在救護車上先電擊7次，仍未恢復心跳，送醫急救再電擊3次，裝上葉克膜並持續電擊後，才恢復呼吸心跳，但目前仍然昏迷。
花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師朱新凱說，經心導管檢查，林男心臟血管正常，沒有明顯阻塞，家屬告知病人過去有類似昏倒現象，初步懷疑是因為天冷，導致心律不整，加上救護人員到場初判是心臟麻痺現象，認為可能是天氣冷及溫差大，造成致命性心律不整。
朱新凱提醒，寒流接連來襲，高血壓、糖尿病及心臟病患者，一定要定時服藥，並預備緊急用藥；同時不建議在清晨、夜晚及下雨，或寒流來時，氣溫最低的時候外出運動，可選在天氣回暖或中午運動，避免引發身體不適。
至於一般民眾，可針對頸部保暖，由於頸部的大血管是冬天較易裸露的部位，冷風吹襲下，頸動脈收縮可能造成全身性血管收縮及交感神經變化。另建議民眾吃飽後，不要直接洗澡和泡澡，在溫差太大情形下，易造成心臟病發作，以及血壓變化。
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