快訊

夜闖舊軍眷村意外拍到「活春宮」 臉書直播主被判刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

骨科醫夫妻昨偕3子女出遊墜谷 今腳骨折幫患者做手術

中央社 / 嘉義市11日電

嘉義市聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志與同為醫師的妻子昨天駕車帶3個小孩到南投出遊，不料中途車輛跌落山谷，所幸5人輕傷；林宗志今天特別感謝搶救人員，全家才能團聚一起。

左腳輕微骨折的林宗志今天上午仍回到病房查看患者，還為已預約的患者進行手術，下午他特別出面感謝南投縣所有參與搶救的消防及義消人員，還有從中協助的人員。

林宗志表示，其實一切都發生得太突然，在車速非常慢的情況下，忽然間天旋地轉，就跌落到山谷，等到車子靜止下來，自己還好只是左腳腫痛，先確認妻子及3名小孩傷勢及生命徵象，隨即在現場等待救援。

他指出，家人都有繫上安全帶，傷勢並不嚴重，真是不幸中的大幸，全家還能平安團聚一起。

聖馬爾定醫院主任祕書蔡有築指出，林醫師安頓好妻子及小孩後，雖然左腳輕微骨折，仍然本著仁心仁術的精神，上午到醫院查房、開刀，善盡醫師職責，這是醫院最大的安慰。

院方表示，林醫師的妻子吳姓家庭醫學科醫師腰椎骨折，12歲大女兒胸壁挫傷、11歲二女兒左手骨折、8歲兒子顏面骨折，4人目前住院治療。

林宗志昨天駕車與友人前往南投縣信義鄉賞梅花一日遊，一行8輛車。同行車友指出，林醫師駕車行駛塢土堀林道時為閃避路旁倒木等雜物，輪胎不慎滑出邊坡，整輛車往山谷墜落，深度約70、80公尺。

嘉義市聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志（左）10日駕車帶家人到南投出遊，不料中途車輛跌落山谷，所幸5人輕傷；林宗志11日上午仍到病房查看患者，下午特別出面感謝搶救人員。中央社
嘉義市聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志（左）10日駕車帶家人到南投出遊，不料中途車輛跌落山谷，所幸5人輕傷；林宗志11日上午仍到病房查看患者，下午特別出面感謝搶救人員。中央社

醫師 骨折 患者

延伸閱讀

影／南投林道車聚兼賞梅 車墜百米谷釀5人傷

寒流加水氣足 信義鄉梅花估1月中旬盛開到月底

台南市發生追撞車禍 轎車撞女機車騎士骨折

6旬男研海林道墜谷 大批人力連搜9天找到遺體

相關新聞

家樂福尿尿翻版？屁孩「躺米袋爽睡、奶粉排罐頭塔」引眾怒

講不聽！上個月才有民眾因在賣場內公然灑尿，遭到店家憤而提告，結果今（11）日有網友在Dcard以「家樂福又出事嘍」為題發文，並貼出3段IG限時動態，1名年輕男子腳翹高整個人躺在米袋上，脫序行為引發眾人群起撻伐。

骨科醫夫妻昨偕3子女出遊墜谷 今腳骨折幫患者做手術

嘉義市聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志與同為醫師的妻子昨天駕車帶3個小孩到南投出遊，不料中途車輛跌落山谷，所幸5人輕傷；林宗志...

賓士休旅車墜谷！童被拋出4人骨折 醫師全家撿回一命

賓士休旅車隊昨天到到南投賞梅車聚，原定傍晚從信義鄉梅區出發，借道烏土堀林道避開車潮經溪頭下山，但夫妻同為嘉義聖馬爾定醫院...

「以為男友熟睡賴床」 女在萬華旅館伴屍半日驚覺人已死

34歲謝姓男子與25歲李姓女友昨天入住台北市萬華區一間商旅，今早李女見謝男遲未起床，還以為他只是熟睡，但時間接近中午，卻...

影／台南92歲阿嬤遭6野狗咬 目擊者驚恐：她倒在老伴墳前

台南市北門區玉港里92歲吳姓阿嬤，本月2日上午傳出在自家農田遭野狗咬傷意識模糊送醫，引起外界關切。目擊的另名楊阿嬤說，當...

2天凍死10人！桃園又4猝死 醫籲起床先保暖再起身

寒流第二波來勢洶洶，桃園市繼昨天單日6名年長者疑似天冷OHCA 無心跳呼吸不治個案，消防局今天下午統計，受連日寒流低溫影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。