骨科醫夫妻昨偕3子女出遊墜谷 今腳骨折幫患者做手術

嘉義市聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志與同為醫師的妻子昨天駕車帶3個小孩到南投出遊，不料中途車輛跌落山谷，所幸5人輕傷；林宗志今天特別感謝搶救人員，全家才能團聚一起。

左腳輕微骨折的林宗志今天上午仍回到病房查看患者，還為已預約的患者進行手術，下午他特別出面感謝南投縣所有參與搶救的消防及義消人員，還有從中協助的人員。

林宗志表示，其實一切都發生得太突然，在車速非常慢的情況下，忽然間天旋地轉，就跌落到山谷，等到車子靜止下來，自己還好只是左腳腫痛，先確認妻子及3名小孩傷勢及生命徵象，隨即在現場等待救援。

他指出，家人都有繫上安全帶，傷勢並不嚴重，真是不幸中的大幸，全家還能平安團聚一起。

聖馬爾定醫院主任祕書蔡有築指出，林醫師安頓好妻子及小孩後，雖然左腳輕微骨折，仍然本著仁心仁術的精神，上午到醫院查房、開刀，善盡醫師職責，這是醫院最大的安慰。

院方表示，林醫師的妻子吳姓家庭醫學科醫師腰椎骨折，12歲大女兒胸壁挫傷、11歲二女兒左手骨折、8歲兒子顏面骨折，4人目前住院治療。