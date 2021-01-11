快訊

學測國文／選擇題僅3成來自課本 掌握這2大題型拿高分

總統府宣布 蔡英文14日接見美駐聯合國大使並共進午宴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「以為男友熟睡賴床」 女在萬華旅館伴屍半日驚覺人已死

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

34歲謝姓男子與25歲李姓女友昨天入住台北市萬華區一間商旅，今早李女見謝男遲未起床，還以為他只是熟睡，但時間接近中午，卻怎麼都叫不醒，才發現謝已無呼吸心跳，嚇得立刻報警；警方初步排除外力介入，目前已通知家屬到場釐清確切案情。

據悉，謝男與李女近期精神狀況不太穩定，平時同住在萬華區環河南路一處民宅，但偶爾外出到旅社住宿，昨天2人入住萬華區一間商旅，今早李女起床後，見謝男尚未清醒，以為他仍在熟睡，未做他想，直到中午嘗試叫醒謝男，卻怎麼都叫不醒，仔細看才發現謝男已無呼吸心跳，嚇得立刻呼叫商旅人員幫忙。

警方表示，現場無打鬥痕跡，謝男也無任何外傷，初步排除有外力介入，目前已拉設封鎖線、調閱相關監視器，並另通知家屬到場配合釐清確切案情。

謝男昨天與李女入住旅社，未料今天被發現陳屍房內。圖／擷取自Google Map
謝男昨天與李女入住旅社，未料今天被發現陳屍房內。圖／擷取自Google Map

北市

相關新聞

「以為男友熟睡賴床」 女在萬華旅館伴屍半日驚覺人已死

34歲謝姓男子與25歲李姓女友昨天入住台北市萬華區一間商旅，今早李女見謝男遲未起床，還以為他只是熟睡，但時間接近中午，卻...

影／台南92歲阿嬤遭6野狗咬 目擊者驚恐：她倒在老伴墳前

台南市北門區玉港里92歲吳姓阿嬤，本月2日上午傳出在自家農田遭野狗咬傷意識模糊送醫，引起外界關切。目擊的另名楊阿嬤說，當...

關子嶺大凍山登山客傳憾事 男突失去意識送醫不治

台南市知登山熱點關子嶺大凍山今天傳出憾事；59歲翁姓男子上午7點半與友人前往登山時，疑心血管疾病突然失去意識，警消趕抵發...

影／台7甲獨立山段對撞車禍 小貨車駕駛困車內昏迷送醫

宜蘭縣大同鄉獨立山路段發生小貨車與大貨車對撞車禍，疑似小貨車超越雙黃線，撞上對向駛來的大貨車，67歲小貨車卡在駕駛座失去...

永裕興18號最新空拍照曝光 台灣漁船救援已觸及

漁業署今天說，台灣漁船上午已接觸到、找到失聯的蘇澳籍漁船「永裕興18號」，目前海象不佳難以登船，全力設法救援中。此外，美...

台中小貨車失控翻車 鐵條散落地面駕駛受傷

台中市石岡區今天發生小貨車翻車意外，駕駛疑在轉變路段失控翻車，車上鐵條散落地面，駕駛受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。