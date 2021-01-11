「以為男友熟睡賴床」 女在萬華旅館伴屍半日驚覺人已死

34歲謝姓男子與25歲李姓女友昨天入住台北市萬華區一間商旅，今早李女見謝男遲未起床，還以為他只是熟睡，但時間接近中午，卻怎麼都叫不醒，才發現謝已無呼吸心跳，嚇得立刻報警；警方初步排除外力介入，目前已通知家屬到場釐清確切案情。

據悉，謝男與李女近期精神狀況不太穩定，平時同住在萬華區環河南路一處民宅，但偶爾外出到旅社住宿，昨天2人入住萬華區一間商旅，今早李女起床後，見謝男尚未清醒，以為他仍在熟睡，未做他想，直到中午嘗試叫醒謝男，卻怎麼都叫不醒，仔細看才發現謝男已無呼吸心跳，嚇得立刻呼叫商旅人員幫忙。