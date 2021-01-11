快訊

學測國文／選擇題僅3成來自課本 掌握這2大題型拿高分

總統府宣布 蔡英文14日接見美駐聯合國大使並共進午宴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台7甲獨立山段對撞車禍 小貨車駕駛困車內昏迷送醫

聯合報 / 記者戴永華/即時報導

宜蘭縣大同鄉獨立山路段發生小貨車與大貨車對撞車禍，疑似小貨車超越雙黃線，撞上對向駛來的大貨車，67歲小貨車卡在駕駛座失去意識，救出後送醫搶救中。

車禍位於大同鄉台7甲線（中橫宜蘭支線）6.1公里處，今天中午12點47分發生小貨車與大貨車對撞車禍，67歲廖姓小貨車駕駛由英士往四季方向行駛，與對向30歲許姓男子駕駛的大貨車，對撞後小貨車支離破碎，幾乎解體，大貨車的車頭也受損。

小貨車廖姓駕駛卡車內陷入昏迷，透過吊車及破壞工具把人救出，大貨車許姓駕駛腰部受傷。

警方初步調查，疑似小貨車超車跨越雙黃線，與對向大貨車發生對撞，人卡在車內失去意識，由於高山寒流來襲，天寒地凍，搶救的警消人員一再鼓勵他「撐一下」，人被救出後送聖母醫院搶救。

中橫宜蘭支線獨立山段發生發生對撞車禍，一名小貨車駕駛卡車內失去意識，昏迷送醫。圖/警方提供
中橫宜蘭支線獨立山段發生發生對撞車禍，一名小貨車駕駛卡車內失去意識，昏迷送醫。圖/警方提供
中橫宜蘭支線獨立山段發生對撞車禍，一名小貨車駕駛卡車內失去意識，昏迷送醫，大貨車也受損。圖/警方提供
中橫宜蘭支線獨立山段發生對撞車禍，一名小貨車駕駛卡車內失去意識，昏迷送醫，大貨車也受損。圖/警方提供
中橫宜蘭支線獨立山段對撞車禍，一名小貨車駕駛卡車內失去意識，昏迷送醫。圖/警方提供
中橫宜蘭支線獨立山段對撞車禍，一名小貨車駕駛卡車內失去意識，昏迷送醫。圖/警方提供

車禍 中橫

延伸閱讀

貨車騎上分隔島 賓士撞上 駕駛慘死

女大生坐閨密機車遭撞爆頭亡 違停的運將有罪要坐牢！

台中大里貨車左轉機車追撞釀1死！機車乘客送醫不治

台61線大貨車撞車翻覆 1傷送醫

相關新聞

「以為男友熟睡賴床」 女在萬華旅館伴屍半日驚覺人已死

34歲謝姓男子與25歲李姓女友昨天入住台北市萬華區一間商旅，今早李女見謝男遲未起床，還以為他只是熟睡，但時間接近中午，卻...

影／台南92歲阿嬤遭6野狗咬 目擊者驚恐：她倒在老伴墳前

台南市北門區玉港里92歲吳姓阿嬤，本月2日上午傳出在自家農田遭野狗咬傷意識模糊送醫，引起外界關切。目擊的另名楊阿嬤說，當...

關子嶺大凍山登山客傳憾事 男突失去意識送醫不治

台南市知登山熱點關子嶺大凍山今天傳出憾事；59歲翁姓男子上午7點半與友人前往登山時，疑心血管疾病突然失去意識，警消趕抵發...

影／台7甲獨立山段對撞車禍 小貨車駕駛困車內昏迷送醫

宜蘭縣大同鄉獨立山路段發生小貨車與大貨車對撞車禍，疑似小貨車超越雙黃線，撞上對向駛來的大貨車，67歲小貨車卡在駕駛座失去...

永裕興18號最新空拍照曝光 台灣漁船救援已觸及

漁業署今天說，台灣漁船上午已接觸到、找到失聯的蘇澳籍漁船「永裕興18號」，目前海象不佳難以登船，全力設法救援中。此外，美...

台中小貨車失控翻車 鐵條散落地面駕駛受傷

台中市石岡區今天發生小貨車翻車意外，駕駛疑在轉變路段失控翻車，車上鐵條散落地面，駕駛受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。