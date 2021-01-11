影／台7甲獨立山段對撞車禍 小貨車駕駛困車內昏迷送醫

宜蘭縣大同鄉獨立山路段發生小貨車與大貨車對撞車禍，疑似小貨車超越雙黃線，撞上對向駛來的大貨車，67歲小貨車卡在駕駛座失去意識，救出後送醫搶救中。

車禍位於大同鄉台7甲線（中橫宜蘭支線）6.1公里處，今天中午12點47分發生小貨車與大貨車對撞車禍，67歲廖姓小貨車駕駛由英士往四季方向行駛，與對向30歲許姓男子駕駛的大貨車，對撞後小貨車支離破碎，幾乎解體，大貨車的車頭也受損。

小貨車廖姓駕駛卡車內陷入昏迷，透過吊車及破壞工具把人救出，大貨車許姓駕駛腰部受傷。