聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南92歲阿嬤遭6野狗咬 目擊者驚恐：她倒在老伴墳前
台南市北門區玉港里92歲吳姓阿嬤，本月2日上午傳出在自家農田遭野狗咬傷意識模糊送醫，引起外界關切。目擊的另名楊阿嬤說，當時吳阿嬤至少遭6隻野狗包圍，阿嬤是倒在老伴墳前，當地野狗常亂吠追咬人，「真的很恐怖」。
北門區張張明寶及台南市動保處上午都趕赴現場關切，動保處表示，案發後已加強捕捉，已陸續捕捉3隻野狗，近期也加強附近野狗捕捉掃蕩，是否野狗咬人，動保處將深入釐清，也籲請長輩盡量不要落單，避免遭受野狗攻擊。
玉港里前里長林妙香上午在臉書披露阿嬤遭野狗攻擊始末，她說，阿嬤連頭巾被野狗咬碎，可見狗兒相當凶狠，林妙香說，近來當地野狗橫行，自己開車也曾被追逐，還有人騎機車為躲避野狗從草叢竄出不慎摔車受傷。
首先發現阿嬤的80多歲阿嬤楊止說，當時發現至少有6隻狗包圍阿嬤，她要趕過去，狗兒狂吠她，因身上走小鋤頭防身，流浪狗才逃離。
阿嬤的兒子吳原全說，媽媽雖然年事已高，但身體硬朗，平常還能務農，送醫後身上有多處瘀青，左小腿還有3處傷口，應該抵抗野狗最後體力不支，最後倒在農田老伴墳前。被狗兒攻擊咬傷，希望能加強捕捉流浪狗。
佳里奇美醫院說，有輕微失智的阿嬤， 小腿上有疑似動物咬傷傷口 ，住院發現阿嬤全身上下包括四肢和軀幹大片瘀青 可能原因為一、陳舊性腦中風長期服用保栓通(Plavix)影響凝血功能，二、嚴重低體溫會影響凝血功能，三、嚴重感染敗血症會引起低血糖以及瀰漫性凝血功能障礙。該病人可能是多重因素導致凝血功能障礙而導致全身瘀青。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言