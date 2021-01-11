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影／台南92歲阿嬤遭6野狗咬 目擊者驚恐：她倒在老伴墳前

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市北門區玉港里92歲吳姓阿嬤，本月2日上午傳出在自家農田遭野狗咬傷意識模糊送醫，引起外界關切。目擊的另名楊阿嬤說，當時吳阿嬤至少遭6隻野狗包圍，阿嬤是倒在老伴墳前，當地野狗常亂吠追咬人，「真的很恐怖」。

北門區張張明寶及台南市動保處上午都趕赴現場關切，動保處表示，案發後已加強捕捉，已陸續捕捉3隻野狗，近期也加強附近野狗捕捉掃蕩，是否野狗咬人，動保處將深入釐清，也籲請長輩盡量不要落單，避免遭受野狗攻擊。

玉港里前里長林妙香上午在臉書披露阿嬤遭野狗攻擊始末，她說，阿嬤連頭巾被野狗咬碎，可見狗兒相當凶狠，林妙香說，近來當地野狗橫行，自己開車也曾被追逐，還有人騎機車為躲避野狗從草叢竄出不慎摔車受傷。

首先發現阿嬤的80多歲阿嬤楊止說，當時發現至少有6隻狗包圍阿嬤，她要趕過去，狗兒狂吠她，因身上走小鋤頭防身，流浪狗才逃離。

阿嬤的兒子吳原全說，媽媽雖然年事已高，但身體硬朗，平常還能務農，送醫後身上有多處瘀青，左小腿還有3處傷口，應該抵抗野狗最後體力不支，最後倒在農田老伴墳前。被狗兒攻擊咬傷，希望能加強捕捉流浪狗。

佳里奇美醫院說，有輕微失智的阿嬤， 小腿上有疑似動物咬傷傷口 ，住院發現阿嬤全身上下包括四肢和軀幹大片瘀青 可能原因為一、陳舊性腦中風長期服用保栓通(Plavix)影響凝血功能，二、嚴重低體溫會影響凝血功能，三、嚴重感染敗血症會引起低血糖以及瀰漫性凝血功能障礙。該病人可能是多重因素導致凝血功能障礙而導致全身瘀青。

阿嬤在醫院住院情形。圖／家屬提供
阿嬤在醫院住院情形。圖／家屬提供
路過吳姓居民向北門區長張明寶（左一）描述發現阿嬤經過。記者謝進盛／攝影
路過吳姓居民向北門區長張明寶（左一）描述發現阿嬤經過。記者謝進盛／攝影
北門玉港里前里長林妙香（左）、阿嬤兒子出示阿嬤的頭巾，聲稱遭野狗咬破。記者謝進盛／攝影
北門玉港里前里長林妙香（左）、阿嬤兒子出示阿嬤的頭巾，聲稱遭野狗咬破。記者謝進盛／攝影
阿嬤小腿等全身多處瘀青，紅色圈起處家屬認為是遭野狗咬傷。圖／取自林妙香臉書
阿嬤小腿等全身多處瘀青，紅色圈起處家屬認為是遭野狗咬傷。圖／取自林妙香臉書
另名阿嬤吳止說，拿出小鋤頭分身，喝止野狗。記者謝進盛／攝影
另名阿嬤吳止說，拿出小鋤頭分身，喝止野狗。記者謝進盛／攝影
路過吳姓居民向北門區長張明寶（左一）描述發現阿嬤經過。記者謝進盛／攝影
路過吳姓居民向北門區長張明寶（左一）描述發現阿嬤經過。記者謝進盛／攝影

阿嬤

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