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影／宜蘭員山鄉路旁火燒車 男子倒臥車邊被燒成焦屍
宜蘭縣消防局今天中午接獲民眾報案，員山鄉員山路三段288巷路邊發生火燒車，濃煙烈火沖天，火勢被快被撲滅，卻在車旁赫見一具男焦屍，副駕駛座有1條狗焦屍，查出死者是台北市62歲的傅姓男子，原因正由警消調查中。
案發地點位於員山鄉員山路三段288巷，位於粗坑橋附近的砂石場路邊，有民眾在二、三百公尺外見濃煙火光，12點48分透過119電話報案，消防局出動員山、大同分隊救災人車前往搶救，現場發現小貨車停於路旁全面燃燒，有一名傷者倒臥車旁。
烈焰衝天，下午1點多勢控制，倒臥車旁男子已成焦屍，另車內副駕駛座有1具狗焦屍。警方調查死者是家住台北市的傅姓男子，家屬接獲得知死訊驚訝不已，正在趕往宜蘭路中。
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