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天冷又有花蓮警倒下 一鐵警今家中突昏迷裝葉克膜急救

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

又有警察倒下！花蓮玉里警分局蕭姓員警9日追捕竊賊時猝逝，今天傳出鐵路警察局花蓮分局和平派出所林姓員警，在家中不明原因昏迷，緊急送往慈濟醫院，目前裝葉克膜急救中。鐵警花蓮分局長鄭家昇表示，林姓員警是在非勤務時間昏迷，平常值勤狀況正常，身體狀況也沒有異狀，希望他平安無事。

據了解，49歲林姓員警是原住民，以前曾待過花蓮警分局、吉安警分局，去年初轉為鐵路警察，從警約有30年，家住吉安鄉。巧合的是，林姓員警與蕭姓員警皆為61年次，平時健康狀況也都正常。

分局長鄭家昇說，林姓員警去年年初到職，剛調到和平派出所，平時勤務多為值班、護車守望，平常身體狀況良好，看不出有其他問題。今天上午林姓員警沒有勤務，休假在家時突然昏倒，醫院還在查證倒下原因，目前林姓員警還在加護病房裝葉克膜急救，尚未脫離險境。

鐵路警察局花蓮分局有一名林姓警員昏迷，目前命危搶救中。記者王思慧／攝影
鐵路警察局花蓮分局有一名林姓警員昏迷，目前命危搶救中。記者王思慧／攝影

警察 葉克膜 吉安

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