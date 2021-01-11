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永裕興18號漁船夏威夷海域失聯 巡護8號今出港馳援

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

蘇澳籍漁船「永裕興18號」上個月在夏威夷中途島附近海域失聯，經美方派遣多架定翼機搜尋，發現該船在海上漂流，但因海象惡劣，無法確認船上人員情況；海巡署表示，今天中午將派出具有遠航能量的「巡護8號」前往投入搜救。

據悉，載有10人的「永」船，去年9月26日從南方澳漁港出港，船主年底與船隻失聯，今年1月1日向漁業署報案，外交部、國搜中心獲報後請求美方協助，美方陸續派10餘架次定翼機搜尋，發現「永」船在夏威夷中途島附近海域漂流。

過程中，我方也請求與「永」船接近的本國籍漁船靠近查看，因海象惡劣，仍無法確認船上人員情況。美方艦艇預計台北時間1月13日傍晚趕抵現場海域靠船查看。

海巡署表示，因尚未確認「永」船艙內情況，不排除船上仍有遇難船員待援，巡護8號船1月8日依指示返港整補、檢疫；考量救援航程直線距離達7000浬，來回航程約30日以上，巡護8號日夜不停進行油水、糧食及遠航備用機件整補作業，今天中午12時自高雄港出發趕往事發海域投入搜救。

海巡署說，目前北太平洋現場海域仍有2個低氣壓形成，海象惡劣，阻擾各方救援進度，巡護8號會以最快速度趕往現場救援；同時，海巡署也將持續與漁業署、國搜中心等相關單位保持聯繫，同步協請美國海岸防衛隊就近救援，全力投入搜救任務。

海巡署「巡護8號」今午出港馳援失聯漁船「永裕興18號」。圖／海巡署提供
海巡署「巡護8號」今午出港馳援失聯漁船「永裕興18號」。圖／海巡署提供
海巡署「巡護8號」今午出港馳援失聯漁船「永裕興18號」。圖／海巡署提供
海巡署「巡護8號」今午出港馳援失聯漁船「永裕興18號」。圖／海巡署提供

海巡署 遠航 漁業署

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