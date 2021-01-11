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河水湍急無法上岸 花蓮4遊客受困摩里沙卡溫泉岩壁
花蓮萬榮鄉摩里沙卡溫泉是戶外洞穴溫泉，吸引不少遊客前往。今天卻傳出有4名女遊客因河水湍急，無法上岸受困岩壁，消防局救難人員協助引導到平緩區渡河，平安返回陸上。女遊客頻頻感謝救難人員幫忙脫困。
摩里沙卡溫泉座落於萬榮鄉一處山洞中，是前人留下的水管將溫泉引流至河床上的池子，許多人特地前往泡野溪溫泉。前往需經過河床，也需要溯溪，路程約在1小時內，也有從萬榮出發的吉普車，不用走陸即可抵達。
花蓮縣消防局表示，今天上午8點接獲報案有4人受困，確認無人員受傷，保暖衣物足夠，隨即派遣萬榮分隊前往協助脫困。
消防局萬榮分隊小隊長胡友熙說，今天獲報在萬里溪溫泉摩里沙卡溫泉的回程途中，有4名遊客受困在河的左岸無法渡河，分隊派遣3名救難人員前往現場，研判水流的安全性後，引導遊客到平緩的區域，上午9時許順利安全脫困。
他指出，受困的4名女子中其中1人是花蓮人，其餘皆來自北部，彼此之間是同事，說好要一起泡摩里沙卡溫泉，昨天就先抵達並入山露營，卻在今天上午回程時，因溪水水位上漲，裝備不足，無法渡岸，只好求援。脫困後，4人感謝救難人員的辛勞，也為這次旅遊留下難忘的回憶。
想要抵達摩里沙卡溫泉須走在河床上、多次溯溪，需要體力和裝備。胡友熙呼籲，要入山泡野溪溫泉須留意天候狀況，裝備一定要帶齊全，最好準備浮水繩、保暖衣物、防寒衣等，避免寒流山上氣溫降低失溫。
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