我國「永裕興18號」漁船失聯 友船最快明可靠近查看

1月1日通報失聯的我國籍「永裕興18號」鮪釣漁船，至今音訊全無，農委會漁業署表示，最快明日友船能靠近了解狀況。

漁業署表示，1月9日透過外交部連繫美國國搜中心與美國在台協會AIT轉達，請美方派艦搜救需求， 1月10日接獲國家搜救指揮中心轉來訊息，美方當日協調2艘商船前往查看，並透過定翼機重新定位，提供「永」船最新位置與當地1月9日拍攝的「永」船照片。另提及有一美國海軍軍艦將評估風浪狀況，可能前往「永」協助救援。

漁業署表示，已將美方提供的「永」船位置提供予前往協助救援之的我國籍漁船，距離最近的友船，預計最快明日上午接近美方所提供的「永」船最新船位，已請國搜中心協洽美方於馳援漁船接近「永」船附近海域時，透過定翼機等適當工具，引導搜救漁船接近「永」船，以利救援。

漁業署說，另從美方提供1月2日及1月9日拍攝的「永」船照片比對，發現船上避碰保麗龍墊有移動過的情形，已透過外交部與國搜中心持續洽請美方派遣軍艦協助登船查看及救援。