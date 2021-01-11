女子網路遭「老公」詐騙投資 警上門勸還説獲利怪多事

桃園市3名婦人昨天下午慌張到大溪警分局三層派出所報案，原來其中一名婦人的女兒聽信網路投資詐騙，家人屢勸不聽不知如何是好，於是在朋友陪伴下請警方幫忙。

警方了解情況後，到女子家說明緣詐騙手法，一開始女子還不解甚至怪家人「明明是正常投資」，為什麼報警，還出示歹徒傳來的「獲利表」。

警方現場查證歹徒提供的匯款的銀行帳號，出示追查結果顯示已經被警政署列為警示帳號，女子才恍然大遭詐騙，不然今天還要再匯款17萬元，被點醒後還拜託警方幫忙追回先前的匯款。

大溪警方指出，女子去年12月初透過PAIRS交友軟體結識一名男網友，謊稱說有投資未上市股票機會能短期獲利數倍，女子禁不起言語拐騙陸續匯款合計15萬元「投資」，之後歹徒稱已獲利美金18萬7500元要繳交所得稅17萬元，女子母親及親友都說是詐騙，見她不理會，於是趕緊報警。