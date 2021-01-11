網友質疑物化女性 新北消防下架「求找乾爹」文宣道歉

新北市消防局第四大隊為宣導熱水器使用注意事項，模仿「西門町正面求找乾爹」創意製作文宣，引發網友議論，多數人認為不妥，有物化女性嫌疑；對此，第四大隊已下架文宣，並承認內容確實有不當之處，將引以為戒，避免類似情況再發生。

據了解，消防局第四大隊為了吸引更多人注意文宣內容，經女消防員答應，才安排製作「求找乾爹」梗圖，紙板內容寫道「不用有錢，幫我開窗就好，我家熱水器不通風＋沒強制排氣」，還留下LINE ID，附註「希望你是我生命的救星」，而LINE ID則是新北市消防局的官方ID。

文宣一出，有網友認為粉絲團小編有創意，也稱讚女消防員敬業，直誇「天冷，犧牲很大」、「被消防耽誤的行銷高手」等語，但也有人忽略宣傳內容，直說「有正妹就是要加賴了」、「要女消防員的LINE」等語。網友話題從創意宣導逐漸變成女消防員容貌，風向最後多為批評文宣物化女性。

面對批評，消防局第四大隊虛心坦言「思考不周」，已下架文宣，並表示未來會以更嚴謹的態度行事。