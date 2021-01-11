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國3南下竹東段聯結車撞前擋車 清掃車翻覆2人傷
國道3號南下92.5公里新竹竹東路段，今天上午9點多發生追撞事故，1台聯結車疑似未注意前方清掃車正在高速公路外側車道上執勤，從後方直接撞上前擋車，再撞清掃車，導致清掃車翻覆，前擋車駕駛與清掃車司機2人受困，新竹縣消防局獲報後，立即派員前往救援，但到場後2人已自行脫困，目前國3此路段僅剩內側車道可通行，提醒用路人行經此處注意。
消防局表示，上午9點50分接獲報案，國道3號南下92.5公里處外側發生車禍，聯結車追撞高速公路工程前擋車及掃地車，造成前擋車駕駛與清掃車司機2人受困受傷，消防局派遣芎林 、竹東、二重分隊前往救援，到場後2人已自行脫困，且意識清楚，送醫治療中。
目前事故仍未排除，確切的肇事原因尚待國道警方釐清，由於此起車禍，國3此路段僅剩內側車道可通行，車流約回堵3公里，提醒用路人留意，小心駕駛。
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