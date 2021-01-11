快訊

台積電南科設廠後，下一輪「台南盛世」還需要什麼？

新北消防四大隊派女消防員街頭「求找乾爹」 負評如潮

89歲老翁土城騎車到桃園訪友迷路...超商外呆坐1天半

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

家住新北市土城區的89歲呂姓長者，9日上午一人騎著機車到桃園準備訪友，因為迷路身上錢也花光，一個人呆坐平鎮區環南路的超商前，直到10日傍晚巡邏員警經過看他精神不濟，上前詢問，才發現他竟然離家1天半。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，呂姓長者10年前原本住平鎮，後來和家人搬到新北市土城區，9日上午想起平鎮多年未見的好友，於是趁家人不注意，獨自騎著機車到桃園，卻忘了朋友住址，一個人在市區兜圈，因為街景和以前差很多，到超商買食物和休息，錢花光還是想不起朋友住處，就待在超商外避風處大半天，一直到遇見警員劉健及蕭浥家，帶他回派出所利用人臉辨識系統查出老翁身分，隨即聯繫家人帶他回土城家。

長者跟著員警回派出所，警方查出他的身分通知家人帶他回家。記者鄭國樑／翻攝
長者跟著員警回派出所，警方查出他的身分通知家人帶他回家。記者鄭國樑／翻攝
警方帶長者離開超商。記者鄭國樑／翻攝
警方帶長者離開超商。記者鄭國樑／翻攝

超商 人臉辨識

延伸閱讀

新天龍人逃！台北人口數創23年新低

桃園摩里沙卡木業為原鄉小學圓夢 直播拍賣所得全捐

桃園單日5人疑低溫猝死 2名八旬翁上廁所失去呼吸心跳

新北土城承天路施作廊道工程減少路殺 蛙類與白鼻心都來走

相關新聞

太恐怖！台南92歲嬤遭野狗群圍咬 昏倒老伴墳前

台南市北門區玉港里92歲吳姓阿嬤上周在自家農田遭多隻野狗攻擊咬傷，一度失去意識，經緊急送醫住進加護病房，目前已出院無法走...

疑似要請昔日股市名人阿丁、山水老師出山 黑衣人佛門亮刀棍

新北市中和某道場今天凌晨傳出鬥毆喋血衝突，雙方人馬共有4人因刀傷送醫，幸治療後無礙，而整起事件的起因疑與昔日炒股名人「阿...

台中男騎士天雨滑倒後欲扶車 連遭3輛車撞上送命

台中市王姓男子今天清晨6時許，騎車行經北屯區文心路四段時，疑天雨路滑自摔，自摔後欲扶起倒在慢車道的機車，未料卻遭黃姓男子...

收到不明鬼滅禮盒取貨通知 他查發貨地點竟是「一片荒地」

現代人愛網購和超商取貨，如今出現了以此為管道的新型詐騙手法。一名網友收到超商的取貨通知，但他沒印象最近有網購，查了對方資料才發現可能是詐騙。

鴨肉店翻版？泰式餐廳把外送員趕出店外嗆「閉嘴外面等」

上禮拜才發生台中鴨肉店店員對女外送員嗆聲的新聞，又有一名男外送員指控，北市一間連鎖泰式餐廳把店員趕出店外等，而且口氣極差。事後店家在臉書上坦承態度不佳，希望能向外送員當面道歉。

女子網路遭「老公」詐騙投資 警上門勸還説獲利怪多事

桃園市3名婦人昨天下午慌張到大溪警分局三層派出所報案，原來其中一名婦人的女兒聽信網路投資詐騙，家人屢勸不聽不知如何是好，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。