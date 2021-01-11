89歲老翁土城騎車到桃園訪友迷路...超商外呆坐1天半
家住新北市土城區的89歲呂姓長者，9日上午一人騎著機車到桃園準備訪友，因為迷路身上錢也花光，一個人呆坐平鎮區環南路的超商前，直到10日傍晚巡邏員警經過看他精神不濟，上前詢問，才發現他竟然離家1天半。
平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，呂姓長者10年前原本住平鎮，後來和家人搬到新北市土城區，9日上午想起平鎮多年未見的好友，於是趁家人不注意，獨自騎著機車到桃園，卻忘了朋友住址，一個人在市區兜圈，因為街景和以前差很多，到超商買食物和休息，錢花光還是想不起朋友住處，就待在超商外避風處大半天，一直到遇見警員劉健及蕭浥家，帶他回派出所利用人臉辨識系統查出老翁身分，隨即聯繫家人帶他回土城家。
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