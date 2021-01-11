89歲老翁土城騎車到桃園訪友迷路...超商外呆坐1天半

上禮拜才發生台中鴨肉店店員對女外送員嗆聲的新聞，又有一名男外送員指控，北市一間連鎖泰式餐廳把店員趕出店外等，而且口氣極差。事後店家在臉書上坦承態度不佳，希望能向外送員當面道歉。

2021-01-11 09:05