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太恐怖！台南92歲嬤遭野狗群圍咬 昏倒老伴墳前

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市北門區玉港里92歲吳姓阿嬤上周在自家農田遭多隻野狗攻擊咬傷，一度失去意識，經緊急送醫住進加護病房，目前已出院無法走路，在一處養護中心靜養中，得知阿嬤遭野狗攻擊，地方都相當恐慌。

台南市動保處表示，已掌握該個案，近期也加強野狗捕捉，籲請長輩盡量不要落單，避免遭受野狗攻擊。

玉港里前里長林妙香上午在臉書披露阿嬤遭野狗攻擊始末，她說，2日當天早上7點阿嬤如往常在離社區不遠的自己農田散步時，突然遭多隻野狗包圍將阿嬤撲倒，咬傷腿部等處，連衣物都被咬碎，阿嬤身體衰弱，多處流血，最後倒在農田老伴墳前。

幸經另名婦人，經過聽到哀嚎聲緊急通報，送往佳里奇美醫院急救，一度已無意識，命危住進加護病房，經醫院細心處置，6日轉到普通病房觀察，9日已出院，因傷勢仍會疼痛，仍無法自己走路，由女兒接送至佳里區一處養護中心照護中。

林妙香說，近來當地野狗橫行，日前自己開車也被追逐，還有人騎機車為躲避野狗從草叢竄出不慎摔車受傷，她說，希望能早日終結野狗傷人悲劇。

台南北門傳出92歲阿嬤在農田遭野狗攻擊，一度失去意識。圖／取自林妙香臉書
台南北門傳出92歲阿嬤在農田遭野狗攻擊，一度失去意識。圖／取自林妙香臉書
台南北門傳出92歲阿嬤在農田遭野狗攻擊，前里長在臉書披露過程。圖／取自林妙香臉書
台南北門傳出92歲阿嬤在農田遭野狗攻擊，前里長在臉書披露過程。圖／取自林妙香臉書
台南北門傳出92歲阿嬤在農田遭野狗攻擊，一度失去意識。圖／取自林妙香臉書
台南北門傳出92歲阿嬤在農田遭野狗攻擊，一度失去意識。圖／取自林妙香臉書

阿嬤 北門

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