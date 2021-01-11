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台中男騎士天雨滑倒後欲扶車 連遭3輛車撞上送命
台中市王姓男子今天清晨6時許，騎車行經北屯區文心路四段時，疑天雨路滑自摔，自摔後欲扶起倒在慢車道的機車，未料卻遭黃姓男子騎車撞上，王倒在中間車道，後方兩輛轎車接連輾過王，並卡在轎車底下，警、消獲報到場時，王已無生命跡象，全案將依過失傷害、過失致死罪偵辦，並調查第一輛輾過王的轎車駕駛身分，釐清案情。
據查，王姓男子（30歲）在今天清晨6時許，騎車行經北屯區文心路四段時，疑因天雨路滑自摔，自摔後王機車倒在外側車道，王前往機車倒地處，欲扶起機車，未料後方黃姓男子（56歲）騎車經過時，未注意車前狀況，直接撞上王，王被撞倒在中央車道，後方又連續有一輛深色轎車、白色轎車行經該處，連續輾過王，深色轎車疑不知自己肇事，開車駛離現場，白車則在輾過王後，停在案發地點。
警、消獲報到場，王姓男子已無生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院急救，仍宣告不治，警方已針對黃姓男子，白車的賴姓女駕駛（66歲）酒測，二人都無酒精濃度，王是否有飲酒，需抽血釐清，警方將追查第一輛輾過王的轎車駕駛身分，釐清案情，全案暫依過失傷害、過失致死罪偵辦。
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