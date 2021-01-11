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高雄啃老族持西瓜刀猛砍 警方破門噴辣椒水制伏

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

北高雄一名長期失業的男子昨天與家人發生口角，不僅從屋內往外丟擲雜物，竟拿出兩把西瓜刀威脅家人，警方手持盾牌與辣椒水進入屋內，大陣仗將人強制送醫，破門員警一度遭失控男子持刀攻擊，所幸刀刀都被盾牌擋下。警方說，事件驚險落幕，沒有人受傷。

年約30幾歲的單身男子長期不工作，平日與父母同住，昨天上午10點多情緒失控，在自家門口丟擲物品，不滿家人制止，取出兩把西瓜刀將自己反鎖房間內，大聲嘶吼不讓家人接近，此後又不停將房內物品往下丟擲，鄰居飽受驚嚇，家人無奈報警。

湖內警分局指出，員警評估現場情勢，以優勢警力使用盾牌、警棍及辣椒水進行攻堅，眾人破門之際，屋內男子一度持刀不停猛砍登門警員，員警以盾牌擋下凌厲攻勢，並用辣椒水及警棍反擊，情緒失控的男子眼睛被噴到辣椒水後無力抵抗，最後被警方壓制帶出家門。

一名失業男子情緒不穩讓鄰里心生恐懼，警方以優勢警力將人強制送醫。記者徐白櫻／翻攝
一名失業男子情緒不穩讓鄰里心生恐懼，警方以優勢警力將人強制送醫。記者徐白櫻／翻攝
一名失業男子情緒不穩讓鄰里心生恐懼，警方以優勢警力將人強制送醫。記者徐白櫻／翻攝
一名失業男子情緒不穩讓鄰里心生恐懼，警方以優勢警力將人強制送醫。記者徐白櫻／翻攝

單身 失業

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