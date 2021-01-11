高雄啃老族持西瓜刀猛砍 警方破門噴辣椒水制伏

北高雄一名長期失業的男子昨天與家人發生口角，不僅從屋內往外丟擲雜物，竟拿出兩把西瓜刀威脅家人，警方手持盾牌與辣椒水進入屋內，大陣仗將人強制送醫，破門員警一度遭失控男子持刀攻擊，所幸刀刀都被盾牌擋下。警方說，事件驚險落幕，沒有人受傷。

年約30幾歲的單身男子長期不工作，平日與父母同住，昨天上午10點多情緒失控，在自家門口丟擲物品，不滿家人制止，取出兩把西瓜刀將自己反鎖房間內，大聲嘶吼不讓家人接近，此後又不停將房內物品往下丟擲，鄰居飽受驚嚇，家人無奈報警。