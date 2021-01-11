收到不明鬼滅禮盒取貨通知 他查發貨地點竟是「一片荒地」

現代人愛網購和超商取貨，如今出現了以此為管道的新型詐騙手法。一名網友收到超商的取貨通知，但他沒印象最近有網購，查了對方資料才發現可能是詐騙。

網友收到不明包裹，疑似是詐騙。圖取自爆料公社

一名網友在爆料公社PO文，他收到超商的取貨通知簡訊，商品名稱是一個鬼滅之刃的禮盒。但他沒印象最近有在網路下單，拿到貨品的盒子覺得奇怪，尺寸跟手機大小一樣，搖一搖似乎沒放東西，他決定先不取貨先回家查到底是什麼。

一查之下發現，發貨公司位於淡水不是桃園，跟寄件地址不相符，而且調查對方的電話顯示為詐騙網購退貨；最詭異的是用Google地圖查詢該地址，居然是一片荒地，四周鮮少建築物。

據政府165反詐騙宣導，若沒上網購物卻收到宅配業者要求簽收包裹，應該拒收；如果已付款簽收，直接致電物流公司辦退貨，若無寄件人資訊，先致電送貨的貨運業者，告知要辦理退貨，請貨運業者給予上一手物流公司的電話跟e-mail，然後再致電或寄e-mail給物流公司，詢問退貨流程。