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台中醉男與女友吵架砸酒瓶自殘 還強拆繃帶讓血沿路滴
台中市鄭姓男子在今天凌晨2時許，酒後與女友口角，鄭還氣到當場砸破酒瓶，自殘手臂，警、消人員獲報到場時，替鄭包紮，但鄭仍情緒激動，將繃帶拆下後，讓傷口繼續滲血，讓血沿路滴在路面，因鄭情緒不穩，警方先將他強制約束後送醫治療。
據查，鄭姓男子與鍾姓女友今天凌晨2時許，在北屯區河北路二段附近的大樓騎樓吵架，過程中因鄭有喝酒，情緒無法控制，鄭砸碎酒瓶後自殘手臂，雙方拉扯過程中，也造成鍾女外套沾到鮮血，附近有民眾聽到爭吵後，趕緊通報警方到場。
警、消到場時，先幫鄭姓男子包紮，但鄭仍情緒激動，將繃帶拆掉，讓鮮血滴在路面，警方因此以強制力約束他，並送醫治療，全案因鄭與鍾女是同居關係，也將依家暴案件，通報台中市社會局，以利後續查處。
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