鴨肉店翻版？泰式餐廳把外送員趕出店外嗆「閉嘴外面等」

上禮拜才發生台中鴨肉店店員對女外送員嗆聲的新聞，日前又有一名男外送員指控，北市一間連鎖泰式餐廳把店員趕出店外等，而且口氣極差。事後店家在臉書上坦承態度不佳，希望能向外送員當面道歉。

外送員指控被店家趕出去又態度差。圖取自泰式餐廳臉書

東森新聞報導，一名UberEats外送員爆料，8日到台北一間百貨公司內的連鎖泰式餐廳取餐，被告知要等10分鐘，還被店員趕出去要他在店外等。外送員感到很委屈，稱自己已經安靜在外面等了，對方為何要這麼生氣，但店員指控外送員擋到出餐口，看到他錄影還連嗆兩次「你閉嘴」。

外送員表示，如果店家禁止外送員入內應該先告知，這是第一次看到這種不理性的態度。

該泰式餐廳9日在官方臉書貼出聲明稿，對於員工對外送員說了不佳的情緖化字眼及不當的態度感到很抱歉，並坦承一切都是公司的問題，並希望有機會能當面向外送員致歉。

餐廳PO出事件的時間軸始末，解釋外送員在結帳入口等候，但入口很小，所以請他到外面有椅子的等候區，餐點預告製作時間為30~40分鐘，從接單到出餐並無延誤。目前餐廳已請該名員工先行休息幾天並調離原單位。