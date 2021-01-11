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台中機車騎士擦撞倒地被車輾過 困車底命危搶救中

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區文心路四段在今天上午6時許，發生一起嚴重車禍，兩名機車騎士擦撞後，一名年約30多歲的騎士倒地，遭路過的轎車輾過，並受困在轎車車底，警、消獲報到場時，該名騎士已無生命跡象，正送醫急救，詳細的案發原因，有待警方後續調查釐清。

台中市消防局今天清晨6時許獲報，北屯區文心路四段有交通事故，經水湳、黎明消防分隊的救護車到場，發現現場有兩名傷者，一名年約60多歲、一名30多歲，都是男性的機車騎士，其中較年輕的騎士，因車禍後摔車倒地，遭轎車輾過，另名年長的騎士則是臉部有擦挫傷，意識清楚。

救護車到場時，年輕騎士已無生命跡象，並被壓在轎車底下，消防人員員利用頂舉袋協助脫困，兩名騎士都被送往中國醫藥大學附設醫院急救，詳細案發原因，有待後續調查釐清。

台中市北屯區文心路四段在今天清晨6時許傳出車禍，一名騎士遭轎車輾過，受困車底，警、消利用頂舉袋協助脫困。圖／摘自Google Maps
台中市北屯區文心路四段在今天清晨6時許傳出車禍，一名騎士遭轎車輾過，受困車底，警、消利用頂舉袋協助脫困。圖／摘自Google Maps

機車騎士 救護車 車禍

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