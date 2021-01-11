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屏東內埔警推暖心「光明燈」點亮用路人平安路
屏東縣內埔警分局去年9月啟動「光明燈計畫」，昏暗路段裝設紅藍爆閃燈警示，獲正面回響，不少民眾或學校希望分局協助增設「光明燈」在住家附近，或校園圍牆治安死角，屏東縣議員陳哲蕙經費爭取，由屏東縣愛心樹慈善會協助購置爆閃燈，分局提供設置地點，在轄內4鄉昏暗或易肇事路段（口）裝設，防制交通事故。
屏東縣內埔警分局長蔡耀順說，分局去年9月起啟動光明燈計畫，2020年全般交通事故中，A2（人員受傷或超過24小時的死亡交通事故）跟2019年比起來，減少192件。
警方指出，第二波「光明燈」裝設，由各所所長親自提報，再由交通組評估，避免造成資源浪費，這波裝設路段包括內埔鄉台一線、新東路、中勝路、中林路、水門村，萬巒鄉南進路，屏109縣道，瑪家鄉沿山公路及泰武鄉佳泰產業道路等26處。
警方指出，除善心人士去年裝設78組爆閃燈，去年9月裝設55組，今年第二波裝設26組，轄區4鄉鎮共裝159組爆閃燈。
蔡耀順說，裝設爆閃燈的地點會避開民宅，避免閃燈影響民眾睡眠，反而滅了當初裝設的美意；爆閃燈在夜間有警示效果，遠遠望去猶如警車上的警示燈，對於見警率的提升及事故的防制，也是有助益。
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