影／暗夜驚魂！她寒流夜受困山上 消防隊9小時成功救援

嘉義縣阿里山知名景點千人洞昨天下午3時，驚傳一名54歲嚴姓女子下山時扭傷腳踝，無法順利下山，消防隊獲報立刻動員人力，組織17人救援小組，花了近9個小時，於昨天晚間11時52分，將傷者運送至登山口，完成任務。

據了解，嚴女和同行5名友人，共3男3女，前天上午自行組隊，前往阿里山著名景點千人洞遊玩，怎料下山途中於臥蠶洞附近，嚴女左腳踝不慎扭傷，無法行走，同行友人立即打求救電話。

消防局約於下午3時30分獲報，因天色昏暗，直升機無法吊掛下山，立即調度奮起湖分隊、林務局等17人組織搜救隊前往，於晚間6時22分由行豐吊橋進入，路程距目標約3.7公里。