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影／暗夜驚魂！她寒流夜受困山上 消防隊9小時成功救援
嘉義縣阿里山知名景點千人洞昨天下午3時，驚傳一名54歲嚴姓女子下山時扭傷腳踝，無法順利下山，消防隊獲報立刻動員人力，組織17人救援小組，花了近9個小時，於昨天晚間11時52分，將傷者運送至登山口，完成任務。
據了解，嚴女和同行5名友人，共3男3女，前天上午自行組隊，前往阿里山著名景點千人洞遊玩，怎料下山途中於臥蠶洞附近，嚴女左腳踝不慎扭傷，無法行走，同行友人立即打求救電話。
消防局約於下午3時30分獲報，因天色昏暗，直升機無法吊掛下山，立即調度奮起湖分隊、林務局等17人組織搜救隊前往，於晚間6時22分由行豐吊橋進入，路程距目標約3.7公里。
原本預計3至4小時抵達的路程，消防隊員僅花1.5個小時，於晚間7時52分抵達景點「仙樹抱石」附近接觸傷者，評估其意識清楚、生命跡象穩定，簡單包紮後便由隊員輪流背負軟式擔架，將傷者載運下山，花了4個小時，將嚴姓女子於11點52分送抵登山口，結束這場暗夜驚魂。
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