新北蘆洲路沒結冰也打滑 連環追撞11輛車5人送醫

新北市蘆洲區10日晚間氣溫大約10度但沒下雨，集賢路發生一起汽車失控打滑釀成連環追撞事故，共有12輛汽機車遭受波及、6人受傷，其中5人送醫均無大礙，造成道路中斷3小時，將近午夜才恢復通行。

初步了解，這起連環追撞事故發生在10日晚間8時40分左右，1名24歲許姓男子駕駛小轎車沿集賢路往重陽橋方向行駛，接近某處路口時突然加速暴衝飄移。

當時前方車輛陸續減速準備停等紅燈，許男失控打滑的車，先追撞49歲呂姓男子駕駛的轎車，彈開又再撞上另1輛由63歲陳姓男子駕駛的轎車，接著撞到路旁停放的2輛汽車、7輛機車，現場碎片滿地一片凌亂，交通因此中斷。

第一輛挨撞的轎車除了駕駛，還有3名乘客，4人全部受傷，再加上另2車的駕駛共6人，其中5人送醫治療，均無生命危險，3名駕駛都沒喝酒。