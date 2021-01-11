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新北蘆洲路沒結冰也打滑 連環追撞11輛車5人送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區10日晚間氣溫大約10度但沒下雨，集賢路發生一起汽車失控打滑釀成連環追撞事故，共有12輛汽機車遭受波及、6人受傷，其中5人送醫均無大礙，造成道路中斷3小時，將近午夜才恢復通行。

初步了解，這起連環追撞事故發生在10日晚間8時40分左右，1名24歲許姓男子駕駛小轎車沿集賢路往重陽橋方向行駛，接近某處路口時突然加速暴衝飄移。

當時前方車輛陸續減速準備停等紅燈，許男失控打滑的車，先追撞49歲呂姓男子駕駛的轎車，彈開又再撞上另1輛由63歲陳姓男子駕駛的轎車，接著撞到路旁停放的2輛汽車、7輛機車，現場碎片滿地一片凌亂，交通因此中斷。

第一輛挨撞的轎車除了駕駛，還有3名乘客，4人全部受傷，再加上另2車的駕駛共6人，其中5人送醫治療，均無生命危險，3名駕駛都沒喝酒。

警方先封鎖道路，採證之後才開始清理路面，所有車輛改道巷內通行，集賢路往三重方向直到深夜11時33分才拖吊完畢恢復通車。事故發生原因有待進一步調查釐清。

蘆洲區集賢路往重陽橋方向，10日晚間發生連環車禍，道路交通一度中斷。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區集賢路往重陽橋方向，10日晚間發生連環車禍，道路交通一度中斷。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區集賢路往重陽橋方向，10日晚間發生連環車禍，道路交通一度中斷。記者林昭彰／翻攝
蘆洲區集賢路往重陽橋方向，10日晚間發生連環車禍，道路交通一度中斷。記者林昭彰／翻攝

事故

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