影／南投林道車聚兼賞梅 車墜百米谷釀5人傷

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣昨天傳車輛墜谷意外，林姓男子與休旅車友相約帶一家大小至信義鄉塢土堀林道車聚兼賞梅，未料返程時不慎摔落林道，墜落約100米深谷，通報119求援，幸經消防救助，一車5人在昨晚10時許全數脫困，性命無礙。

南投縣消防局指出，昨天下午5時4分獲報有車輛在信義鄉塢土堀林道約2公里處摔落，墜落谷深則約100米，當下隨即派遣信義、水里、鹿谷、集集、竹山、雙冬、中興等7分隊，共9車15人，並群呼義消前往協助救援。

搜救人員表示，抵達事發地點後，確認車上二大三小受困者意識均清楚，從晚上7時許，以攙扶或架設繩索救援方式，依序將8歲林姓男童、42歲林男、12歲及10歲林姓女童、44歲林妻救出，並將5人送下山就醫。

南投縣消防局表示，受傷5人中均送往竹山秀傳醫院救治，以10歲女童右上肢骨折，及林妻右側腰椎疑似骨折，傷勢較為嚴重，但性命均無礙，整個搜救任務約在晚上10時許順利完成。

據瞭解，林男一家人是跟車友相約車聚兼賞梅，未料返程各自返家時，林疑因不熟林道路況，且為閃避路旁倒木及雜物，才不慎墜百米深谷，還好一家5口最後都幸運獲救，是不幸中的大幸。

南投縣信義鄉塢土堀林道10日傳車輛墜谷意外，經消防人員援救，車上5人全數脫困，性命無礙。圖／南投縣消防局提供
南投縣信義鄉塢土堀林道10日傳車輛墜谷意外，經消防人員援救，車上5人全數脫困，性命無礙。圖／南投縣消防局提供
南投縣信義鄉塢土堀林道10日傳車輛墜谷意外，經消防人員援救，車上5人全數脫困，性命無礙。圖／南投縣消防局提供
南投縣信義鄉塢土堀林道10日傳車輛墜谷意外，經消防人員援救，車上5人全數脫困，性命無礙。圖／南投縣消防局提供
南投縣信義鄉塢土堀林道10日傳車輛墜谷意外，經消防人員援救，車上5人全數脫困。圖／南投縣消防局提供
南投縣信義鄉塢土堀林道10日傳車輛墜谷意外，經消防人員援救，車上5人全數脫困。圖／南投縣消防局提供

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