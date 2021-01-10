桃園單日5人疑低溫猝死 2名八旬翁上廁所失去呼吸心跳

寒流影響全台已超過百人因低溫猝死，今雖稍微回溫，但桃園市單日傳出5件案例，包括4男1女，年齡從65歲至88歲不等，其中81歲游姓、88歲黃姓老翁，都是上廁所時失去意識，被發現已無呼吸心跳，消防也呼籲民眾注意日夜溫差，一早起床應做好保暖。

桃園市消防局指出，今清晨5點多獲報，龜山區1名81歲黃姓老婦失去呼吸心跳，7點多大園區81歲游姓老翁一早上廁所時，突然在裡頭失去意識，消防獲報到場發現他也沒了生命跡象，立即送醫搶救。