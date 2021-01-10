桃園單日5人疑低溫猝死 2名八旬翁上廁所失去呼吸心跳
寒流影響全台已超過百人因低溫猝死，今雖稍微回溫，但桃園市單日傳出5件案例，包括4男1女，年齡從65歲至88歲不等，其中81歲游姓、88歲黃姓老翁，都是上廁所時失去意識，被發現已無呼吸心跳，消防也呼籲民眾注意日夜溫差，一早起床應做好保暖。
桃園市消防局指出，今清晨5點多獲報，龜山區1名81歲黃姓老婦失去呼吸心跳，7點多大園區81歲游姓老翁一早上廁所時，突然在裡頭失去意識，消防獲報到場發現他也沒了生命跡象，立即送醫搶救。
中午12點多大溪區65歲王姓男子也被發現在家趴著昏迷，下午2點桃園區88歲黃姓老翁同樣是上廁所時，突然身體不適倒地，被發現時已明顯死亡沒有送醫，傍晚5點多大溪區66歲擔任警衛的王姓男子，也被發現失去呼吸心跳。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言