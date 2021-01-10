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一張圖看天氣！第三波寒流來襲不到6度 追雪看這裡

桃園單日5人疑低溫猝死 2名八旬翁上廁所失去呼吸心跳

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

寒流影響全台已超過百人因低溫猝死，今雖稍微回溫，但桃園市單日傳出5件案例，包括4男1女，年齡從65歲至88歲不等，其中81歲游姓、88歲黃姓老翁，都是上廁所時失去意識，被發現已無呼吸心跳，消防也呼籲民眾注意日夜溫差，一早起床應做好保暖

桃園市消防局指出，今清晨5點多獲報，龜山區1名81歲黃姓老婦失去呼吸心跳，7點多大園區81歲游姓老翁一早上廁所時，突然在裡頭失去意識，消防獲報到場發現他也沒了生命跡象，立即送醫搶救。

中午12點多大溪區65歲王姓男子也被發現在家趴著昏迷，下午2點桃園區88歲黃姓老翁同樣是上廁所時，突然身體不適倒地，被發現時已明顯死亡沒有送醫，傍晚5點多大溪區66歲擔任警衛的王姓男子，也被發現失去呼吸心跳。

桃園市消防局。記者曾健祐／攝影
桃園市消防局。記者曾健祐／攝影

老翁 保暖

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