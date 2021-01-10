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影／「搶救雷恩大兵」翻版 17人搜救小組漏夜上山救她
嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，今天下午3時傳出一名54歲嚴姓女子，下山途中疑腳踝韌帶撕裂，無法自行下山，消防局獲報立即派出阿里山、奮起湖分隊、豐山所員警和林務局人員等17人組成第一梯次搜救小組，上山救援，預計半夜才能將受傷嚴姓女遊客救出。
據了解，54歲嚴姓女子和同行5名友人，共3男3女，昨天上午自行組隊登山，前往阿里山著名景點千人洞遊玩，今天下山途中於臥蠶洞附近，左腳踝扭傷，無法行走，同行友人立即打求救電話。
消防局於下午3時30分獲報，因天色昏暗無法吊掛下山，立即派遣第一梯次17人搜救隊前往，最新進度剛從新豐吊橋進入，抵達景點「仙樹抱石」時天色已昏暗，已定位到搜救目標，但因山路崎嶇難行，3.7公里的路預計拉長至4至5個小時才能抵達。
消防隊表示，雖行程緩慢但隊員都不會休息紮營，希望趁氣候穩定前，將嚴女用軟式擔架，預計明天中午前載運下山，目前也已集結雙福、太保等分隊，組成第二波救難小組，上山救援，正在前往的路上。
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