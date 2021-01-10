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影／「搶救雷恩大兵」翻版 17人搜救小組漏夜上山救她

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導

嘉義阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，今天下午3時傳出一名54歲嚴姓女子，下山途中疑腳踝韌帶撕裂，無法自行下山，消防局獲報立即派出阿里山、奮起湖分隊、豐山所員警和林務局人員等17人組成第一梯次搜救小組，上山救援，預計半夜才能將受傷嚴姓女遊客救出。

據了解，54歲嚴姓女子和同行5名友人，共3男3女，昨天上午自行組隊登山，前往阿里山著名景點千人洞遊玩，今天下山途中於臥蠶洞附近，左腳踝扭傷，無法行走，同行友人立即打求救電話。

消防局於下午3時30分獲報，因天色昏暗無法吊掛下山，立即派遣第一梯次17人搜救隊前往，最新進度剛從新豐吊橋進入，抵達景點「仙樹抱石」時天色已昏暗，已定位到搜救目標，但因山路崎嶇難行，3.7公里的路預計拉長至4至5個小時才能抵達。

消防隊表示，雖行程緩慢但隊員都不會休息紮營，希望趁氣候穩定前，將嚴女用軟式擔架，預計明天中午前載運下山，目前也已集結雙福、太保等分隊，組成第二波救難小組，上山救援，正在前往的路上。

嘉義縣阿里山鄉豐山村千人洞是國內外登山客知名景點，今天傳出嚴姓女子遊玩後，下山時扭傷腳踝受困山上。圖／報系資料照片
嘉義縣阿里山鄉豐山村千人洞是國內外登山客知名景點，今天傳出嚴姓女子遊玩後，下山時扭傷腳踝受困山上。圖／報系資料照片
阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，有一名54歲嚴姓女遊客，因腳傷受困山上，消防局獲報立即派遣17人搜救小組上山找人。記者莊祖銘／翻攝
阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，有一名54歲嚴姓女遊客，因腳傷受困山上，消防局獲報立即派遣17人搜救小組上山找人。記者莊祖銘／翻攝

阿里山 奮起湖 嘉義

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