寒流冷颼颼 苗栗頭份警方夜助兩名錯過公車弱勢者返家

苗栗縣頭份警察分局員警昨天晚上在頭份市、南庄鄉，協助2名錯過公車的身心障礙者返家。圖／頭份警察分局提供

這波寒流發威，苗栗縣頭份警察分局員警昨天晚上在頭份市、南庄鄉，協助2名錯過公車的身心障礙者返家，為民服務及時救援，家人一再感謝。

頭份分局昨天晚上7點55分接獲報案，頭份市八德二路、文化街口有一名女子徘徊，請求警方協助，警備隊長劉興謙、警員唐郁栩立即到場處理，發現輕度身心障礙女子家住造橋鄉，因錯過公車不知如何是好？警方以警車護送至公車總站，幫助謝女順利返家。

此外，中度身心障礙89歲老翁在南庄鄉，錯過回頭份市的末班車，呆坐在便利商店，不知如何是好？警方接獲求助，南庄分駐所員警趕到了解，因天氣寒冷，警方確保老翁安全，隨後以警車安全護送返回住處，家人非常感謝警方熱心協助。