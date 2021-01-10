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低溫女子心臟不適倒地 新北警暖心：我腿給你躺
新北市三峽北大派出所26歲員警李興群日前巡邏時，發現一名女子突然倒地，他立刻上前關心，發現女子心臟絞痛，呼吸不順，喘不過氣，李興群立刻通報救護單位，當下為了讓女子舒服一點，主動喊「我腿給妳躺」，暖心舉動遭網友讚爆，最後女子送醫診治後已無大礙。
李興全說，當時在三峽大觀路巡邏，有路人向他通報，有名女子因身體不適，倒在一處社區門口，他上前查看，發現這名女子疑因為天氣驟降，導致心臟不適，呼吸困難，喘不過氣。
李興全報案後陪著女子在路邊等待救護車，本來想讓女子躺在地板，但因擔心讓這名女子躺在冰冷的路面上會使她更不舒服，李興全直接說「我腿讓你躺」，並輕輕扶著女子到他腿上休息，溫暖舉動讓在場民眾盛為稱讚。
李興全謙虛表示，當下其實相當緊張，一時之間只希望能安撫女子的情緒，所以才想說把腿讓他躺，並沒有想那麼多，事後也有打電話關心，相當慶幸女子安然無事。
消防隊員也提醒民眾，最近溫差變化大，一定要做好保暖工作，避免心臟負荷不了，發生意外。
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