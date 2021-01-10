快訊

陽交大學首任校長林奇宏勝出 產學界批是「上面要的人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低溫女子心臟不適倒地 新北警暖心：我腿給你躺

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

李興全指出，自己當時也很緊張，能想到的就是盡量安撫女子情緒，才會說出「我的腿給妳躺」，並沒有想太多，也很高興女子送醫後沒有大礙。圖／新北市三峽分局提供
李興全指出，自己當時也很緊張，能想到的就是盡量安撫女子情緒，才會說出「我的腿給妳躺」，並沒有想太多，也很高興女子送醫後沒有大礙。圖／新北市三峽分局提供

新北市三峽北大派出所26歲員警李興群日前巡邏時，發現一名女子突然倒地，他立刻上前關心，發現女子心臟絞痛，呼吸不順，喘不過氣，李興群立刻通報救護單位，當下為了讓女子舒服一點，主動喊「我腿給妳躺」，暖心舉動遭網友讚爆，最後女子送醫診治後已無大礙。

李興全說，當時在三峽大觀路巡邏，有路人向他通報，有名女子因身體不適，倒在一處社區門口，他上前查看，發現這名女子疑因為天氣驟降，導致心臟不適，呼吸困難，喘不過氣。

李興全報案後陪著女子在路邊等待救護車，本來想讓女子躺在地板，但因擔心讓這名女子躺在冰冷的路面上會使她更不舒服，李興全直接說「我腿讓你躺」，並輕輕扶著女子到他腿上休息，溫暖舉動讓在場民眾盛為稱讚。

李興全謙虛表示，當下其實相當緊張，一時之間只希望能安撫女子的情緒，所以才想說把腿讓他躺，並沒有想那麼多，事後也有打電話關心，相當慶幸女子安然無事。

消防隊員也提醒民眾，最近溫差變化大，一定要做好保暖工作，避免心臟負荷不了，發生意外。

保暖

延伸閱讀

新北國中小校長甄選筆試登場 126人報考

天冷血管緊縮血壓易飆升 慎防5種心血管疾病發作

新北、花蓮橙色低溫特報 今晚至明天低溫10度以下

新北石碇火燒車 法拉利疑失控自撞山壁

相關新聞

低溫女子心臟不適倒地 新北警暖心：我腿給你躺

新北市三峽北大派出所26歲員警李興群日前巡邏時，發現一名女子突然倒地，他立刻上前關心，發現女子心臟絞痛，呼吸不順，喘不過...

台3線大型重機結群結隊 15車次超標聲音照相難開單

苗栗縣台3線沿線居民飽受部分大型重機呼嘯而過噪音之苦，環保、警察及監理單位今天鎖定大型重型機車聯合稽查，其中今年上路的聲...

詭異！雲嘉上午10人猝死 醫師：溫差遽變最危險

寒流造成全台上百人猝死，今天氣溫逐漸回溫，但嘉義市消防局今天從上午8點40分開始，到10點44分，短短2小時內，出勤救護...

在家躺著也能賺？ 90後大學生求職慘被騙

刑事警察局再次提醒民眾，求職不要相信「在家躺著也能賺」、「免經驗」、「高報酬」的話術，天下沒有白吃的午餐，桃園一名男大學...

影／台南市KTV爆口角衝突持刀砍頭 3人送醫

台南市安南區安和路一段 KTV昨天深夜11點多，疑因兩派人馬酒後發生口角衝突後，男子涉嫌持刀砍傷人，2人受到刀傷，1人被...

出太陽仍低溫！彰化上午新增6人累計21人無心跳送醫

今天上午中部地區出太陽，但持續低溫彰化仍新增6人送醫OHCA(到院前心肺功能停止），年紀都是75歲以上的長輩，這波連續3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。