左轉A柱遮眼 台南計程車撞死機車騎士
林姓男子駕駛計程車行經台南市中西區康樂街口要左轉，撞上直行民生路在電子廠擔任工程師鄭姓男騎士，鄭送醫今天不治。警方調查，林未禮讓直行車輛，雙方都沒有喝酒，警詢後過失致死罪嫌法辦。
鄭（27歲）未婚，平時在台積電南科廠 擔任工程師，因與過去的補習班老師與同學約定10日在台北聚餐，昨天凌晨4點多騎車前往兵配廠客運站準備搭客運車北上。
警方調查， 鄭沿著民生路西向東騎行，在康樂街口繼續直行，林（57歲）駕駛計程車從民生路東向西在康樂路口左轉，兩輛車在交叉路口相撞，雙方皆是綠燈，計程車直接撞飛機車，鄭倒地後送成大醫院急救後，今天凌晨3點多傷重不治。
鄭的家屬聽聞噩耗悲痛趕赴醫院，警方接手釐清車禍真相，林男到案後表示，受汽車A柱影響視線，沒有看見對向機車駛來，對於發生意外感到非常的後悔。
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