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八旬婦搭公車遇急煞跌倒 高雄暖警攙扶下車送醫

中央社 / 高雄10日電

高雄市一名八旬宋姓老婦日前搭公車時因公車急煞，導致老婦沒坐穩摔倒，轄區三民二警分局員警立即到場攙扶老婦下車休息，幸救護人員檢查後無大礙，後續送往醫院檢測觀察。

高雄市政府三民二分局覺民路派出所今天指出，警方日前獲報85歲宋姓老婦因搭公車突遇急煞沒坐穩，在車上跌倒，巡佐熊端偉、員警郭頤馨趕忙前往了解關懷，所幸老婦意識清楚，員警並攙扶老婦下車休息，現場由救護人員檢查婦人意識及血壓。

公車乘客向警方表示，稍早因公車緊急煞車，老婦疑似未坐穩摔進欄杆及座椅縫隙受傷，公車司機也趕忙打電話報請協助，經檢查老婦意識情況及血壓均正常，但為保險起見，救護人員仍將婦人送醫檢測觀察。

警方為避免老婦家人擔心，也前往老婦戶籍地家中通知她兒子，老婦家人也對警方的熱心幫忙及親自通知，感到相當窩心。

三民二分局建議，家中長者獨自出門時務必詢問關心去處，必要時可陪同長者出門。或可讓其隨身攜帶家人的聯絡方式或是至社會局申請愛心手鍊。

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