台3線大型重機結群結隊 15車次超標聲音照相難開單

苗栗縣台3線沿線居民飽受部分大型重機呼嘯而過噪音之苦，環保、警察及監理單位今天鎖定大型重型機車聯合稽查，其中今年上路的聲音照相取締噪音，雖然測到15車次超過90分貝標準，但因背景有車隊干擾，難以當場舉發，成了執法的盲點。

台3線苗栗縣路段假日大型重機經常成群結隊，民眾迭有反映噪音惱人，寄予厚望今年上路的聲音照相可以改善，副縣長鄧桂菊今天上午率環警監人員在台3線獅潭鄉路段，執行「防制大型重機飆車、噪音、改裝」專案聯合稽查，近1個小時舉發14件超速、12件闖紅燈，及2件持普通重機駕照，越級騎大型重機違規。

其中，噪音違規部分，當場舉發件數掛零，縣府環保局指出，聲音照相執法依環保署規定，必須排除背景環境音量等因素，道路速限低於每小時50公里，行駛噪音標準86分貝，速限50至70公里，標準90分貝，超標可開罰1800元至3600元，但今天執法發現有困難，通案的問題，將向環保署反映制定明確規範。

台3線聯合稽查地點速限每小時60公里，聲音照相測到15車次噪音超過90分貝，但因大型重機車隊，1輛接著1輛通過，難以排除背景音量，環保局將以噪音之虞，通知車主至環保局接受原地噪音檢測，另，攔查39車次，現場檢測原地噪音，9件全部符合噪音規範。