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詭異！雲嘉上午10人猝死 醫師：溫差遽變最危險

聯合報 / 記者李承穎陳苡葳／連線即時報導

嘉義市消防局送醫四人身亡。記者李承穎／翻攝
嘉義市消防局送醫四人身亡。記者李承穎／翻攝

寒流造成全台上百人猝死，今天氣溫逐漸回溫，但嘉義市消防局今天從上午8點40分開始，到10點44分，短短2小時內，出勤救護4人無呼吸心跳送醫，年約60到80歲間，多半在家中睡覺突然無鼻息，送醫急救後都身亡。

雲林縣消防局統計至下午2點止有5人死亡，斗六市1名67歲婦人，及斗南鎮、崙背鄉、四湖鄉等4名男子未送醫就死亡；另外水林鄉89歲林姓老翁今天上午突感不適，救護車獲報後急救後仍不治。

「急遽降溫和升溫都很危險」，衛福部嘉義醫院心臟科醫師李聖楷表示，溫差大，老年人自律神經系統調適度差，血管擴張及收縮程度失調，使血循不順，心血管疾病發生率上升，所以冬天也不建議老人心血管疾病族群泡溫泉，溫差過大。

李聖楷說，氣溫下降除了會增加病毒活性，造成呼吸道相關疾病，更會讓血管收縮，增加中風及心肌梗塞的風險；尤其嘉義縣市地處空曠，日夜溫差大，風險更高。

中風及心肌梗塞發生機轉類似，主要皆是由於血管阻塞造成；兩者亦具有相同的危險因子：包括男性，年紀大，肥胖，有慢性疾病的患者高血壓、糖尿病、高血脂和心臟衰竭等，吸菸，生活壓力大，作息不正常等。

李聖楷提醒，如有胸口不適，臉部表情不對稱，半側肢體無力，說話不清楚就要馬上就醫；平時應遵醫囑服用藥物，控制三高（糖尿病 & 高血壓 &高血脂），並且規則量測血壓血糖，平時保養做得好，平安過冬沒煩惱。

消防局也觀察，嘉義市連續多日未出現猝死，但其實本來回溫就仍有隱憂，不能掉以輕心，因為天冷會特別留意，注意好保暖，但回溫可能讓民眾輕忽，尤其也會造成血管較劇烈舒張、收縮等，若有心血管疾病者，就可能特別危險。

衛福部嘉義醫院心臟科醫師李聖楷表示，溫差大對長者很危險。圖／部立嘉義醫院提供
衛福部嘉義醫院心臟科醫師李聖楷表示，溫差大對長者很危險。圖／部立嘉義醫院提供

嘉義 心血管疾病 中風

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