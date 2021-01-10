在家躺著也能賺？ 90後大學生求職慘被騙

刑事警察局再次提醒民眾，求職不要相信「在家躺著也能賺」、「免經驗」、「高報酬」的話術，天下沒有白吃的午餐，桃園一名男大學生，因為誤信歹徒說詞：「在家兼職天天賺」、「完成指定任務就能日進千元」，因此被騙4千多元，金額雖然不大，但有心求職的民眾仍必須多加小心類似案例。

警方指出，桃園一名張姓男大生在當紅社群軟體（Instagram）上收到一名暱稱「學生兼職-寶媽」私訊，對方聲稱：「在家兼職天天賺」、「完成指定任務就能日進千元」，並強調「在IG協助宣傳工作訊息再送IPHONE」。

一開始男大生不理會該訊息，但因為廣告文案太吸引人，男大生認為平時下課在家也是無聊，福利感覺不錯，就回傳訊息詢問兼職打工賺錢的操作方式。

雙方聯繫後，對方告知男大生工作內容主要是輸入稿件，如果有意願加入的話，必須先匯款繳納「入職手續費」新台幣1000元，張同學匯入1000元後，出現了ㄧ位暱稱「甜甜」的人私訊恭喜他入職，並鼓勵他再繳2300元「押金」和1100元「網域開通費」，就能免去冗長的實習程序以「正式身分」入職，薪資更高還可以馬上接案，正式上班後還會補貼男大生6800元作為獎勵金。

張姓男大生匯完3400元後，開始輸入稿件上傳，但之前承諾的獎勵金與薪資ㄧ直沒有下文，當他想要詢問公司時，ㄧ位暱稱「總裁」的人又告知他，因「表現優良」將「晉升」為公司發薪及收款人員，但必須開通網路銀行用自己的銀行帳戶接收並轉匯「員工薪資」，工作一段時間後男大生父親覺得兒子行跡怪異，主動詢問，才驚覺兒子早已落入詐騙集團圈套，趕緊求助警方；共計損失4400元。

刑事警察局分析此類「假求職」的詐騙案例，詐騙集團常會以輕鬆、好賺、合法工作待遇吸引注意，等到上鉤後再以需繳交手續費、押金、網域開通費等說詞騙取民眾金錢，慢慢地再要求提供身分證件、銀行帳戶，被害人不但拿不到工資還可能淪為詐騙集團幫兇。