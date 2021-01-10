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彰化賽車節首宗火燒意外 選手閃得快無人傷

中央社 / 彰化縣10日電

彰化國際賽車節今天發生舉辦至今第一起火燒車事件，一輛賽車行駛間突然故障冒煙，車輛停妥後不久即起火燃燒，所幸車手早已下車，賽事在火勢撲滅後繼續，但也因此造成延誤。

由彰化縣政府指導，台灣極限賽車運動發展協會主辦的第二屆彰化國際賽車節昨天、今天在高鐵彰化站前廣場舉行，吸引許多民眾觀賽。

不過，今天發生插曲，後驅組一輛豐田MR-S在第12到第13彎道區間疑因電系短路而故障冒煙，車手停車查看，不久後車輛起火，工作人員很快撲滅，未釀傷亡，賽事在事故排除後繼續進行。

台灣極限賽車運動發展協會理事長蔡欣宏表示，這是彰化賽事舉辦至今第一起火燒車事件，賽車運動本來就具風險。

蔡欣宏說，賽事在封閉場地舉行，車手穿著防火賽車服、安全帽等裝備，場邊也有賽道工作人員並備妥滅火器，賽事安全性很高，請外界繼續支持推廣合法賽車運動。

彰化縣政府表示，封街拉力賽是一種道路封閉運動計時賽，場地在高鐵彰化站旁，賽道全長5公里，邀請到國際頂尖車隊參賽。

縣政府指出，比賽分為廠車統規組、一般街車組、飄移組、俱樂部包組，並新增二輪直線加速賽，搭配美食攤商區、農夫市集、汽機車及改裝配件展，打造結合美食、農業、汽車、旅遊等主題的賽車活動。

縣政府表示，彰化縣汽車產業蓬勃發展，為讓更多人看到彰化汽車相關產業傑出表現，活動結合輪胎、輪框、車燈、避震器、電裝等台灣知名廠商共同參與，希望藉由推動賽事整合各界資源，協助產業鏈與車手向上提升。

車手 高鐵

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