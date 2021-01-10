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影／台南市KTV爆口角衝突持刀砍頭 3人送醫

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安和路一段 KTV昨天深夜11點多，疑因兩派人馬酒後發生口角衝突後，男子涉嫌持刀砍傷人，2人受到刀傷，1人被打傷，3人送醫院治療。 警方調查，起衝突原因是王姓男子不滿被人嗆聲，到KTV外巷子談判，雙方一言不合，還打到大馬路上。

「安南區KTV有人被砍傷，快來救人！」台南市政府消防局救災救護中心昨天晚上11點24分接獲接獲民眾報案，安和路一段KTV有打架鬥毆衝突，救護人員到場後，現場傷者3名，2名刀傷，1名毆傷送安南與永康奇美醫院治療。

消防局同步通知警方後，市警三分局啟動快打部隊到場壓制兩派人馬，情況才控制。警方調查，王姓男子（24歲）在KTV內不滿被人喊「你在看什？」 王約對方直接到外面談判。

在巷子談判時，雙方一言不合後，王涉嫌持刀砍傷陳姓男子後，另被鍾姓男子將刀奪下，持刀砍陳頭部兩刀，自己也右手掌受傷，王嫌則頭部受傷。3人在醫治療中，沒有生命危險。

台南市安南區KTV爆口角衝突，還打到大馬路上。圖／讀者提供
台南市安南區KTV爆口角衝突，還打到大馬路上。圖／讀者提供

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