出太陽仍低溫！彰化上午新增6人累計21人無心跳送醫

今天上午中部地區出太陽，但持續低溫彰化仍新增6人送醫OHCA(到院前心肺功能停止），年紀都是75歲以上的長輩，這波連續3天的寒流已造成彰化21名患者OHCA送醫，消防局強調，患者送醫院搶救之後可能會恢復意識，也無法判定是否與天冷有關，今天雖然白天氣溫回升，但日溫差仍大，建議長者要做好保暖，以免引發心血管疾病。

消防局勤務指揮中心人員昨天求救電話一通接一通幾乎沒中斷，彰化縣消防局統計昨天救護車出勤量為176件，去年9日一整天為147件，包含所有疾病、車禍數量。

彰化縣從昨天深夜到今天上午新增6人送醫OHCA，時間集中在上午，包括線西90男子、埔鹽82歲男子、北斗79歲男子、田中76歲男子、員林76歲男子以及溪州85歲女子。