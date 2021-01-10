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出太陽仍低溫！彰化上午新增6人累計21人無心跳送醫

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

今天上午中部地區出太陽，但持續低溫彰化仍新增6人送醫OHCA(到院前心肺功能停止），年紀都是75歲以上的長輩，這波連續3天的寒流已造成彰化21名患者OHCA送醫，消防局強調，患者送醫院搶救之後可能會恢復意識，也無法判定是否與天冷有關，今天雖然白天氣溫回升，但日溫差仍大，建議長者要做好保暖，以免引發心血管疾病

消防局勤務指揮中心人員昨天求救電話一通接一通幾乎沒中斷，彰化縣消防局統計昨天救護車出勤量為176件，去年9日一整天為147件，包含所有疾病、車禍數量。

彰化縣從昨天深夜到今天上午新增6人送醫OHCA，時間集中在上午，包括線西90男子、埔鹽82歲男子、北斗79歲男子、田中76歲男子、員林76歲男子以及溪州85歲女子。

這波寒流雖然今天趨緩，但氣象局預告周一開始預計又有一波冷空氣，最冷時段落在周二和周三，彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，另戴帽子、圍圍巾等防寒也很重要，多層次的穿搭也較有保暖效果。

入冬以來最強寒流報到，外出民眾無不瑟縮身體、雙手插口帶禦寒。記者侯永全／攝影
入冬以來最強寒流報到，外出民眾無不瑟縮身體、雙手插口帶禦寒。記者侯永全／攝影

保暖 心血管疾病 寒流

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