顧著買蛋糕不知1兩金鍊掉地上 亞尼克店員拾獲報警送回

新北市萬里區亞尼克蛋糕店員工在店外打掃時，看到路面有條金項鍊，重約1兩，市價6萬多元。警方調閱店外監視器畫面，查出是高姓男子遺失，通知他領回。高男說，因為兒子要結婚了，那條項鍊是岳母送給外孫的，他並不知掉在半路，很感激店家和警方幫忙找回來。

新北金山警分局今天表示，亞尼克店員昨天到店外道路打掃時，看到路面有個金飾保裝盒，打開發現真的裝著一條金項鍊，交給黃姓經理和陳姓店長後報案。

萬里分駐所受理後，副所長林育賢指示警員莊育承調閱亞尼克店外相關監視器影像，過濾往來人車，發現失主是把車停在亞尼克店外，住在新北深坑區的高姓男子。他在下車後，沒有察覺金飾盒從外套口袋掉落地面。

警方昨天傍晚通知高姓男子是否遺失金飾？高當時還不知道岳母交給他代收的金項鍊已經遺失，接到警方通知大吃一驚，經確認果真搞丟了。高到萬里分駐所，出示先前曾拍下的金項鍊照片，員警查看吻合，由高具結領回。