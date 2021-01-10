快訊

影／翠峰湖封2天揭神秘面紗「銀帶環湖」絕美仙境

屏東人大日子 蘇貞昌宣布：高鐵延伸屏東打造屏東科學園區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4腳緊纏不相讓！兩阿嬤為唱歌在地上扭打 麥克風敲頭受傷

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

兩名阿嬤為了唱歌竟上演全武行！花蓮市國聯社區活動中心提供卡拉OK讓民眾歡唱，昨天一名80多歲的黃姓阿嬤坐在桌上唱歌，擋住後方60多歲吳姓阿嬤，雙方一言不合倒在地上扭打，黃婦還拿麥克風打傷吳婦。警方獲報將傷人的阿嬤帶回做筆錄，視雙方提告意願再決定是否函送地檢署偵辦。

根據監視器畫面，黃姓阿嬤原本坐在前面桌上唱歌，擋住在後方的吳姓阿嬤，吳婦要求黃婦移動位置遭拒，雙方起口角。吳先是推了黃一把，黃婦不甘示弱作勢拿麥克風打人，2人開始動手動腳，一路從桌子打到電視機前，仍不願停下。

打到一半時，吳婦不小心往後倒，黃婦隨即撲上前，2人在地上扭打互搶麥克風，4隻腳緊緊糾纏不放開，黃還用麥克風敲打吳的頭部，爭吵及打架過程全被監視器錄下，長達約2分鐘。有民眾聞風而至趕緊勸架，才結束這場鬧劇，所幸頭部受傷的吳婦送醫後無大礙。

警方表示，昨天2名婦人發生肢體糾紛，8旬黃女坐在桌上擋住6旬吳女看電視的視線，吳女請黃女挪動位置，黃女不肯遂起爭執，雙方在地上扭打拉扯，黃女拿麥克風攻擊吳女，導致吳女頭部輕微受傷，送慈濟醫院治療無生命危險，並於當天出院。

警方獲報到場抄錄雙方資料，並調閱監視器及拍照存證，同時將涉嫌動手的黃女帶回派出所，製作傷害筆錄。將視雙方當事人是否提告，再決定函送地檢署偵辦。

2名阿嬤為了位置發生爭執，黃婦拿麥克風作勢打人。記者王思慧／翻攝
2名阿嬤為了位置發生爭執，黃婦拿麥克風作勢打人。記者王思慧／翻攝
2人在地上扭打互搶麥克風，黃還用麥克風敲打吳的頭部，爭吵及打架過程全被監視器錄下。記者王思慧／翻攝
2人在地上扭打互搶麥克風，黃還用麥克風敲打吳的頭部，爭吵及打架過程全被監視器錄下。記者王思慧／翻攝

阿嬤 監視器

延伸閱讀

民進黨：蔣萬安不戴口罩、朱立倫勤握手 防疫最壞示範

23歲菲籍空姐跨年夜死狀離奇 開趴前後監視器畫面曝光

影／一中學生搭公車不讓座 阿伯氣到勾脖扭打不放手

台灣機場櫃檯放「卡拉OK麥克風」 外國人驚：一起K歌嗎？

相關新聞

氣溫雖逐漸回溫 嘉義市2小時4長者無呼吸心跳

寒流造成全台上百人猝死，今天氣溫逐漸回溫，但嘉義市消防局今天從上午8點40分開始，到10點44分，短短2小時內，出勤救護...

在家躺著也能賺？ 90後大學生求職慘被騙

刑事警察局再次提醒民眾，求職不要相信「在家躺著也能賺」、「免經驗」、「高報酬」的話術，天下沒有白吃的午餐，桃園一名男大學...

影／台南市KTV爆口角衝突持刀砍頭 3人送醫

台南市安南區安和路一段 KTV昨天深夜11點多，疑因兩派人馬酒後發生口角衝突後，男子涉嫌持刀砍傷人，2人受到刀傷，1人被...

出太陽仍低溫！彰化上午新增6人累計21人無心跳送醫

今天上午中部地區出太陽，但持續低溫彰化仍新增6人送醫OHCA(到院前心肺功能停止），年紀都是75歲以上的長輩，這波連續3...

顧著買蛋糕不知1兩金鍊掉地上 亞尼克店員拾獲報警送回

新北市萬里區亞尼克蛋糕店員工在店外打掃時，看到路面有條金項鍊，重約1兩，市價6萬多元。警方調閱店外監視器畫面，查出是高姓...

4腳緊纏不相讓！兩阿嬤為唱歌在地上扭打 麥克風敲頭受傷

兩名阿嬤為了唱歌竟上演全武行！花蓮市國聯社區活動中心提供卡拉OK讓民眾歡唱，昨天一名80多歲的黃姓阿嬤坐在桌上唱歌，擋住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。