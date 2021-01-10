4腳緊纏不相讓！兩阿嬤為唱歌在地上扭打 麥克風敲頭受傷

兩名阿嬤為了唱歌竟上演全武行！花蓮市國聯社區活動中心提供卡拉OK讓民眾歡唱，昨天一名80多歲的黃姓阿嬤坐在桌上唱歌，擋住後方60多歲吳姓阿嬤，雙方一言不合倒在地上扭打，黃婦還拿麥克風打傷吳婦。警方獲報將傷人的阿嬤帶回做筆錄，視雙方提告意願再決定是否函送地檢署偵辦。

根據監視器畫面，黃姓阿嬤原本坐在前面桌上唱歌，擋住在後方的吳姓阿嬤，吳婦要求黃婦移動位置遭拒，雙方起口角。吳先是推了黃一把，黃婦不甘示弱作勢拿麥克風打人，2人開始動手動腳，一路從桌子打到電視機前，仍不願停下。

打到一半時，吳婦不小心往後倒，黃婦隨即撲上前，2人在地上扭打互搶麥克風，4隻腳緊緊糾纏不放開，黃還用麥克風敲打吳的頭部，爭吵及打架過程全被監視器錄下，長達約2分鐘。有民眾聞風而至趕緊勸架，才結束這場鬧劇，所幸頭部受傷的吳婦送醫後無大礙。

警方表示，昨天2名婦人發生肢體糾紛，8旬黃女坐在桌上擋住6旬吳女看電視的視線，吳女請黃女挪動位置，黃女不肯遂起爭執，雙方在地上扭打拉扯，黃女拿麥克風攻擊吳女，導致吳女頭部輕微受傷，送慈濟醫院治療無生命危險，並於當天出院。