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疑宮廟放鞭炮引雜草火災 警消馳援撲滅
台東太平溪出海口昨晚疑宮廟活動燃放鞭炮，卻不慎引發雜草火警報警處理，消防隊抵達現場滅火時，發現現場有滅火動作，但不見人員在現場，所幸不到10分鐘就控制住，將火勢熄滅。
警消指出，這起雜草火警發生在昨天晚間8點多，接獲民眾報案後，立即出動水箱車、消防車前往滅火，抵達現場後，部分草皮已在燃燒，隊員拉起水線展開噴灑，花10分鐘就控制住。
不過，警消現場發現附近有使用過的滅火器及裝水的桶子，疑有人員先行滅火，但可能無法控制火勢，就離開現場，現場找不到一個人。
據了解，昨天台東地區有宮廟活動，不排除是宮廟在太平溪出海口燃放鞭炮後，因海邊風勢大，火星不慎引燃雜草，造成火警。
警消呼籲，施放爆竹煙火應特別注意安全，若不慎造成人員受傷或財產損失，主辦單位除須賠償相關民事損失外，亦可能因觸犯過失傷害或公共危險等刑事罪責。
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