快訊

WHO施壓 國際放射師聯盟改我國團體名為「中華台北」

加油趁早 中油：明日起汽、柴油調漲0.5元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑宮廟放鞭炮引雜草火災 警消馳援撲滅

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東太平溪出海口昨晚疑宮廟活動燃放鞭炮，卻不慎引發雜草火警報警處理，消防隊抵達現場滅火時，發現現場有滅火動作，但不見人員在現場，所幸不到10分鐘就控制住，將火勢熄滅。

警消指出，這起雜草火警發生在昨天晚間8點多，接獲民眾報案後，立即出動水箱車、消防車前往滅火，抵達現場後，部分草皮已在燃燒，隊員拉起水線展開噴灑，花10分鐘就控制住。

不過，警消現場發現附近有使用過的滅火器及裝水的桶子，疑有人員先行滅火，但可能無法控制火勢，就離開現場，現場找不到一個人。

據了解，昨天台東地區有宮廟活動，不排除是宮廟在太平溪出海口燃放鞭炮後，因海邊風勢大，火星不慎引燃雜草，造成火警。

警消呼籲，施放爆竹煙火應特別注意安全，若不慎造成人員受傷或財產損失，主辦單位除須賠償相關民事損失外，亦可能因觸犯過失傷害或公共危險等刑事罪責。

消防隊抵達現場拉水線滅火，所幸火勢不到10分鐘就撲滅。圖／台東市王姓市民提供
消防隊抵達現場拉水線滅火，所幸火勢不到10分鐘就撲滅。圖／台東市王姓市民提供
台東太平溪出海口昨晚疑宮廟活動燃放鞭炮，卻不慎引發雜草火警，民眾發現報警處理。圖／台東市王姓市民提供
台東太平溪出海口昨晚疑宮廟活動燃放鞭炮，卻不慎引發雜草火警，民眾發現報警處理。圖／台東市王姓市民提供
警消現場發現附近有使用過的滅火器及裝水的桶子，疑有人員先行滅火，但可能無法控制火勢，就離開現場。圖／台東市王姓市民提供
警消現場發現附近有使用過的滅火器及裝水的桶子，疑有人員先行滅火，但可能無法控制火勢，就離開現場。圖／台東市王姓市民提供

火災

延伸閱讀

中市向上路的油漆廠火警 警義消迅速撲滅火勢

台東媽祖文化祭今登場 全台9大百年宮廟遶境除疫

侯友宜建議大型活動停辦 宮廟傳統習俗恐受影響

切記防疫最優先 侯友宜點名宮廟、觀光景點

相關新聞

氣溫雖逐漸回溫 嘉義市2小時4長者無呼吸心跳

寒流造成全台上百人猝死，今天氣溫逐漸回溫，但嘉義市消防局今天從上午8點40分開始，到10點44分，短短2小時內，出勤救護...

兩阿嬤為唱歌在地上扭打 麥克風敲頭受傷

兩名阿嬤為了唱歌竟上演全武行！花蓮市國聯社區活動中心提供卡拉OK讓民眾歡唱，昨天一名80多歲的黃姓阿嬤坐在桌上唱歌，擋住...

蘇澳漁船失聯第12天 今海況好轉8漁船投入搜救

我國籍「永裕興18號」鮪釣漁船去年12月30日在太平洋公海失聯，船上有一名本國籍船長及九名印尼船員，10人下落不明，漁業...

寒流低溫來襲 35歲男子倒斃竹東火車站廁所

寒流來襲，新竹縣政府消防局表示，一名35歲男子昨天深夜被發現倒臥於竹東火車站身障廁所，已無生命跡象，消防局獲報後派遣救護...

新北石碇火燒車 法拉利疑失控自撞

新北市石碇區碇坪路二段今天上午9時傳火燒車，一輛紅色法拉利跑車疑似剎車失控，自撞山壁後起火燃燒，所幸駕駛及車上乘客即時逃...

疑宮廟放鞭炮引雜草火災 警消馳援撲滅

台東太平溪出海口昨晚疑宮廟活動燃放鞭炮，卻不慎引發雜草火警報警處理，消防隊抵達現場滅火時，發現現場有滅火動作，但不見人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。