疑宮廟放鞭炮引雜草火災 警消馳援撲滅

台東太平溪出海口昨晚疑宮廟活動燃放鞭炮，卻不慎引發雜草火警報警處理，消防隊抵達現場滅火時，發現現場有滅火動作，但不見人員在現場，所幸不到10分鐘就控制住，將火勢熄滅。

警消指出，這起雜草火警發生在昨天晚間8點多，接獲民眾報案後，立即出動水箱車、消防車前往滅火，抵達現場後，部分草皮已在燃燒，隊員拉起水線展開噴灑，花10分鐘就控制住。

不過，警消現場發現附近有使用過的滅火器及裝水的桶子，疑有人員先行滅火，但可能無法控制火勢，就離開現場，現場找不到一個人。

據了解，昨天台東地區有宮廟活動，不排除是宮廟在太平溪出海口燃放鞭炮後，因海邊風勢大，火星不慎引燃雜草，造成火警。