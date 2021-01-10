寒冬堪憐！嘉義獨居老翁衣著單薄 饅頭、泡麵果腹

嘉義縣太保市70歲官姓老翁獨居，因故與親友斷了聯繫，最近寒流來襲，他身上只有一件單薄長袖，每月僅靠約4千老人津貼補助、長期洗腎，一天兩餐都吃饅頭、泡麵果腹，處境堪憐，華山基金會太保站長蔡佳珍也趕緊送上物資，設法解決老翁當下困難。

華山基金會嘉義縣市共20站，服務1350名長輩，最近低溫來襲，每天出勤關懷高血壓，慢性疾病等長輩，每天關懷達上百人次，官姓老翁是太保長照中心新轉介個案，老翁家住得簡陋套房，房內擺設簡單空虛。

官翁說，他一天有兩餐都吃饅頭生活，糖尿病也已經病發腎衰竭，但「補助扣掉房租，已經剩沒有多少可以吃了，要省一點...」。

蔡佳珍聽了實在不忍，詳細寫下老翁的資料和需要，回程並說「那阿公，這兩天要變冷了，你要穿暖喔」，未料老翁才說出其實連買外套都是負擔，原來不管颳風下雨晴天雨天，自己騎車去洗腎的時候，頂多穿個長袖去。

蔡佳珍說，平常寒流來穿著外套開車，都覺得很冷，更何況洗腎完那虛弱的身體，還好這陣子有善心人士捐贈的發熱衣、圍巾、毛帽、襪子、粥品、麥片...等等，馬上準備一箱帶去給他，希望能平安渡過這波寒流，也持續關懷個案狀況。