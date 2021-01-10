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影／台南賓士車疑不當超車 2車相撞釀3傷
陳姓男子今天凌晨2點多駕駛白色賓士車，行經台南市安南區安和路一段，疑因跨越雙黃線逆向進入對向車道，與莊姓男子駕駛灰色轎車搭載莫姓女子發生相撞，造成陳身體多處受傷、莊手腳骨折、莫女頭部，3人受傷送醫。
警方調查，今天凌晨2點31分陳男(54歲)駕駛白色賓士車，由安和路一段南往北行駛，要超車跨越雙黃線進入對向車道，和莊（59歲）所駕駛灰色轎車，乘客莫女（45歲)發生交通事故。造成陳身體多處受傷、莊男手腳骨折、莫女頭部受傷，送永康奇美醫院，都無生命危險，陳和莊酒測值為零。
台南市警三分局說，根據道路交通管理處罰條例第45條規定，汽車駕駛人，不按遵行方向行駛，處600到1800元罰鍰。雙黃線就是用來分隔對向車道，並雙向禁止超車、跨越或迴轉；在雙黃線上跨線和迴轉，常導致對向車閃避不及，橫跨雙黃線，就是逆向行駛，非常危險。
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