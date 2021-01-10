寒流一波波！彰化人安街友安置滿床 缺肉缺菜怕斷炊

寒流來襲，長時間在外的街友也冷到受不了，提供街友遮風避雨的人安基金會彰化站目前床位人數已滿，因用餐需求增加，在物資有限下，冰箱空了，安置站差點斷炊，缺肉又缺菜，幸好在網友熱心募集下，暫時度過危機，但氣象局預告接下來寒流一波接一波，物資食材仍有需求。

彰化縣府社會處與民間團體人安基金會、愛加倍社區服務協會這幾天持續夜訪街友，縣府社工在7日晚間接獲通報，員林穀倉發現阿全(化名)躺在椅子上，為縣府列冊的街友個案，因有中風病史、身體右半部癱瘓，縣府社工員到場後評估個案狀況，且個案當下多次強調頭暈無法行走，為預防阿全因天氣寒冷二次中風，立即聯繫救護車送往醫院救治。

人安基金會彰化站長游山河說，去年疫情衝擊下，用餐人數增加2成，站內一天供應兩餐，原本維持在30多人，現在幾乎多達50人，加上最近寒流一波接一波，僅能收容11人的站內已滿床，這兩天仍有零星街友前來求助需要夜間借住，因此開放一樓及地下空間讓他們打地鋪。

游山河也說，因用餐人數增加，加上寒假來臨，原本合作學校能提供的愛心營養午餐來源中斷，雪上加霜，先前元旦假期米雖還充足，但其他食材不夠，幾乎無法準備出下一餐，緊急向網友募集，多家在地店家捐出肉片、魚料和雞腿肉以及菜頭等食材，讓街友撐過寒冷冬天。