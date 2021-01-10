快訊

上午11時23分規模4.9花蓮地震 最大震度花投4級

冠軍獅開訓在即遭影射約妹開房 「老婆要離婚」潘傑楷約爆料者出面對質

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流一波波！彰化人安街友安置滿床 缺肉缺菜怕斷炊

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

寒流來襲，長時間在外的街友也冷到受不了，提供街友遮風避雨的人安基金會彰化站目前床位人數已滿，因用餐需求增加，在物資有限下，冰箱空了，安置站差點斷炊，缺肉又缺菜，幸好在網友熱心募集下，暫時度過危機，但氣象局預告接下來寒流一波接一波，物資食材仍有需求。

彰化縣府社會處與民間團體人安基金會、愛加倍社區服務協會這幾天持續夜訪街友，縣府社工在7日晚間接獲通報，員林穀倉發現阿全(化名)躺在椅子上，為縣府列冊的街友個案，因有中風病史、身體右半部癱瘓，縣府社工員到場後評估個案狀況，且個案當下多次強調頭暈無法行走，為預防阿全因天氣寒冷二次中風，立即聯繫救護車送往醫院救治。

人安基金會彰化站長游山河說，去年疫情衝擊下，用餐人數增加2成，站內一天供應兩餐，原本維持在30多人，現在幾乎多達50人，加上最近寒流一波接一波，僅能收容11人的站內已滿床，這兩天仍有零星街友前來求助需要夜間借住，因此開放一樓及地下空間讓他們打地鋪。

游山河也說，因用餐人數增加，加上寒假來臨，原本合作學校能提供的愛心營養午餐來源中斷，雪上加霜，先前元旦假期米雖還充足，但其他食材不夠，幾乎無法準備出下一餐，緊急向網友募集，多家在地店家捐出肉片、魚料和雞腿肉以及菜頭等食材，讓街友撐過寒冷冬天。

人安基金會往年舉辦的「寒士尾牙宴」今年因疫情改為發放年禮與紅包，彰化站預計需要募集310分，目前仍有缺口。

天氣寒冷，社工夜訪街友，仍有許多人寧可在外不願暫時安置。圖／人安基金會彰化站提供
天氣寒冷，社工夜訪街友，仍有許多人寧可在外不願暫時安置。圖／人安基金會彰化站提供
天氣寒冷，社工夜訪關心街友。圖／人安基金會彰化站提供
天氣寒冷，社工夜訪關心街友。圖／人安基金會彰化站提供

街友 寒流

延伸閱讀

寒流發威！太平山冰封 民眾追雪塞爆

氣溫10日稍回升 寒流接著報到12日低溫下探6度

高雄街友中心終於有志工 澳洲籍英語教師秉愛關懷街友

寒流北北基8縣市下探6度 基隆街友3棉被加雨傘陣擋風

相關新聞

鴨肉店長道歉 外送員：告到底

台中富王鴨肉店王姓店長嗆辱女外送員引發一連串風波，王昨天出面共鞠躬十七次，向女外送員、社會道歉，還因講話太小聲，被問「道...

追小偷跑百米 49歲警倒地猝逝

花蓮玉里警分局蕭姓員警，昨天中午到檳榔園追捕竊賊時猝逝，警方組成專案小組，以車追人，五小時內逮捕藏身玉里市區的羅姓竊賊，...

寒冬堪憐！嘉義獨居老翁衣著單薄 饅頭、泡麵果腹

嘉義縣太保市70歲官姓老翁獨居，因故與親友斷了聯繫，最近寒流來襲，他身上只有一件單薄長袖，每月僅靠約4千老人津貼補助、長...

影／台南賓士車疑不當超車 2車相撞釀3傷

陳姓男子今天凌晨2點多駕駛白色賓士車，行經台南市安南區安和路一段，疑因跨越雙黃線逆向進入對向車道，與莊姓男子駕駛灰色轎車...

寒流一波波！彰化人安街友安置滿床 缺肉缺菜怕斷炊

寒流來襲，長時間在外的街友也冷到受不了，提供街友遮風避雨的人安基金會彰化站目前床位人數已滿，因用餐需求增加，在物資有限下...

屏東南州車站2白牌車違法載客 各處10萬元罰鍰

有鑑於南州火車站前，常有非法載客的白牌車，屏東監理站會同屏東縣政府警察局，選在遊客與返鄉人潮眾多的元旦連假期間，執行聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。