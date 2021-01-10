屏東南州車站2白牌車違法載客 各處10萬元罰鍰

有鑑於南州火車站前，常有非法載客的白牌車，屏東監理站會同屏東縣政府警察局，選在遊客與返鄉人潮眾多的元旦連假期間，執行聯合稽查，並當場查獲2輛違法載客的「白牌車」，並依違反公路法規定，各處10萬元罰鍰，還吊扣違規司機駕照及汽車牌照。

屏東監理站指出，以自用車載客營運的「白牌車」，使得合法運輸業者遭遇排擠，為落實運輸業市場的監管機制，就會不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站、國內旅遊熱點及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。

屏東監理站表示，若查獲白牌車違法載客，可依公路法第77條處10萬元以上2500萬元以下罰鍰，非法營業的車輛牌照及司機汽車駕照，則必須吊扣4個月至1年，若情節嚴重，還可能被吊銷。