快訊

國道1號大貨車失控騎上分隔島 賓士車駕駛撞上慘死

影／博達女董座葉素菲掏空公司4.8億坐牢12年 今早出監搭小黃快閃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謊報被警識破 男辱「當警察當什麼屁啊」被罰5萬

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

徐姓男子去年9月打電話向警方報案，稱母親遭詐騙集團勒頸，新竹縣警派出所兩名員警獲報立刻趕至現場，竟發現徐謊報，雙方當場發生口角，徐辱罵員警「當警察當什麼屁啊！」遭警依妨害公務法辦；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判徐拘役50日，易科罰金5萬元，換句話說，罵警八個字，一字罰6250元。

法官審理時，徐男否認犯行，稱不記得有罵警，他只說當警察就要徹底辦案，他覺得警察都不查他報案詐騙集團的事，在現場還扯他領角。

當事員警則說，當天接獲勤務指揮中心報案，稱有母親遭詐騙集團掐脖子並勒索，警方到場處理時詢問徐男，對方說現場有兩名是掐他母親脖子的人，但經詢問兩人都是徐母友人，徐母解釋有切水果給兩人吃，不解為何徐惠報警稱她遭兩人掐頸勒索。

法官認為，徐男於員警據報到場處理執行職務時口出穢語辱罵對方，蔑視公權力執行，對公務員值勤威信已造成相當危害，考量其未能完全坦承犯行，無前科，素行尚佳，審酌依侮辱公務員罪判拘役50日，易科罰金5萬元。

徐男打電話向警方報案，稱母親遭詐騙集團勒頸，員警獲報立刻趕至現場，竟發現徐謊報，雙方當場發生口角，徐辱罵員警「當警察當什麼屁阿！」遭警依妨害公務法辦。示意圖／ingimage
徐男打電話向警方報案，稱母親遭詐騙集團勒頸，員警獲報立刻趕至現場，竟發現徐謊報，雙方當場發生口角，徐辱罵員警「當警察當什麼屁阿！」遭警依妨害公務法辦。示意圖／ingimage

詐騙集團 警察 公務員 妨害公務

延伸閱讀

花蓮警寒天追檳榔賊猝死 竊嫌5小時落網頻說抱歉

追捕竊嫌跑100多公尺 花蓮玉里員警突倒地猝死

手機遺失被熱心民眾撿回 失主誤以為警方詐團

詐團瞄準最新電玩主機 網路詐騙案增加

相關新聞

鴨肉店長道歉 外送員：告到底

台中富王鴨肉店王姓店長嗆辱女外送員引發一連串風波，王昨天出面共鞠躬十七次，向女外送員、社會道歉，還因講話太小聲，被問「道...

追小偷跑百米 49歲警倒地猝逝

花蓮玉里警分局蕭姓員警，昨天中午到檳榔園追捕竊賊時猝逝，警方組成專案小組，以車追人，五小時內逮捕藏身玉里市區的羅姓竊賊，...

屏東南州車站2白牌車違法載客 各處10萬元罰鍰

有鑑於南州火車站前，常有非法載客的白牌車，屏東監理站會同屏東縣政府警察局，選在遊客與返鄉人潮眾多的元旦連假期間，執行聯合...

謊報被警識破 男辱「當警察當什麼屁啊」被罰5萬

徐姓男子去年9月打電話向警方報案，稱母親遭詐騙集團勒頸，新竹縣警派出所兩名員警獲報立刻趕至現場，竟發現徐謊報，雙方當場發...

台中北區凌晨傳瓦斯外洩 消防隊請超商暫停營業

台中市消防局今天凌晨3時許獲報，北區永興街、健行路附近，有濃濃天然氣味道，文昌消防分隊獲報到場，在現場拉區警戒線，並以器...

廣角鏡／兩車相撞 都說自己沒錯

台中市北區健行路與北屯路口，昨天凌晨發生計程車與休旅車碰撞，計程車車頭凹陷、休旅車一八○度旋轉失控撞安全島，雙方都稱自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。