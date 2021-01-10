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謊報被警識破 男辱「當警察當什麼屁啊」被罰5萬
徐姓男子去年9月打電話向警方報案，稱母親遭詐騙集團勒頸，新竹縣警派出所兩名員警獲報立刻趕至現場，竟發現徐謊報，雙方當場發生口角，徐辱罵員警「當警察當什麼屁啊！」遭警依妨害公務法辦；新竹地院審理終結，依侮辱公務員罪判徐拘役50日，易科罰金5萬元，換句話說，罵警八個字，一字罰6250元。
法官審理時，徐男否認犯行，稱不記得有罵警，他只說當警察就要徹底辦案，他覺得警察都不查他報案詐騙集團的事，在現場還扯他領角。
當事員警則說，當天接獲勤務指揮中心報案，稱有母親遭詐騙集團掐脖子並勒索，警方到場處理時詢問徐男，對方說現場有兩名是掐他母親脖子的人，但經詢問兩人都是徐母友人，徐母解釋有切水果給兩人吃，不解為何徐惠報警稱她遭兩人掐頸勒索。
法官認為，徐男於員警據報到場處理執行職務時口出穢語辱罵對方，蔑視公權力執行，對公務員值勤威信已造成相當危害，考量其未能完全坦承犯行，無前科，素行尚佳，審酌依侮辱公務員罪判拘役50日，易科罰金5萬元。
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