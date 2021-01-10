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國道1號大貨車失控騎上分隔島 賓士車駕駛撞上慘死

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

國道1號138公里苗栗縣銅鑼鄉路段今天凌晨發生車禍。北上一輛大貨車先撞擊中央分隔島，再騎上分隔島，南下賓士車疑反應不及撞上，車子嚴重毀損，駕駛涂姓男子（56歲）一度受困，苗栗縣政府消防局救出後送醫，因傷重回天乏術。

消防局今天凌晨3點15分左右據報，國道1號138公里處發生大貨車、小轎車事故，消防局人車趕到現場，發現小轎車駕駛受困，破壞車體清出空間，救出涂男已失去呼吸心跳，送苗栗市大千醫院急救，因傷重回天乏術，大貨車盧姓駕駛（40歲）並未受傷。

警方初步調查，北上大貨車先撞上中央分隔島，車頭留在南下內側車道，南下的賓士車直接撞上大貨車頭，撞擊力相當猛烈，賓士車嚴重變形，盧男及涂男酒測值都是零，全案報請檢察官相驗，進一步調查釐清車禍原因。

國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段今天凌晨發生大貨車、賓士車事故，賓士車嚴重毀損，駕駛涂姓男子救出後送醫回天乏術。圖／讀者提供
國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段今天凌晨發生大貨車、賓士車事故，賓士車嚴重毀損，駕駛涂姓男子救出後送醫回天乏術。圖／讀者提供
國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段今天凌晨發生大貨車、賓士車事故，賓士車嚴重毀損，駕駛涂姓男子救出後送醫回天乏術。圖／讀者提供
國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段今天凌晨發生大貨車、賓士車事故，賓士車嚴重毀損，駕駛涂姓男子救出後送醫回天乏術。圖／讀者提供
國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段今天凌晨發生大貨車、賓士車事故，賓士車嚴重毀損，駕駛涂姓男子救出後送醫回天乏術。圖／讀者提供
國道1號苗栗縣銅鑼鄉路段今天凌晨發生大貨車、賓士車事故，賓士車嚴重毀損，駕駛涂姓男子救出後送醫回天乏術。圖／讀者提供

國道 車禍

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