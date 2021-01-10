國道1號大貨車失控騎上分隔島 賓士車駕駛撞上慘死

國道1號138公里苗栗縣銅鑼鄉路段今天凌晨發生車禍。北上一輛大貨車先撞擊中央分隔島，再騎上分隔島，南下賓士車疑反應不及撞上，車子嚴重毀損，駕駛涂姓男子（56歲）一度受困，苗栗縣政府消防局救出後送醫，因傷重回天乏術。

消防局今天凌晨3點15分左右據報，國道1號138公里處發生大貨車、小轎車事故，消防局人車趕到現場，發現小轎車駕駛受困，破壞車體清出空間，救出涂男已失去呼吸心跳，送苗栗市大千醫院急救，因傷重回天乏術，大貨車盧姓駕駛（40歲）並未受傷。