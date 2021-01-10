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台中北區凌晨傳瓦斯外洩 消防隊請超商暫停營業
台中市消防局今天凌晨3時許獲報，北區永興街、健行路附近，有濃濃天然氣味道，文昌消防分隊獲報到場，在現場拉區警戒線，並以器材偵測出水溝蓋內有數值、異味，因此趕緊通知天然氣公司派員到場協助，也請附近超商、店家暫停營業，天然氣公司在凌晨3時許到場後，確認現場無危險之虞，消防隊返隊待命。
台中市消防局勤指中心在今天凌晨3時許獲報，北區永興街、健行路傳出瓦斯外洩意外，文昌消防分隊由分隊長林政葦，帶領2輛消防車、9名消防隊員前往搶救，經分隊五用氣體偵測器於水溝蓋內偵測到數值且有聞到異味，除了在現場拉線警戒外，也先請附近超商、店家暫停營業，並通報欣中天然氣公司人員到場處理。
欣中天然氣公司人員在今天凌晨3時許到場，消防隊確認現場無危險之虞後收隊，由天然氣公司後續處理。
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