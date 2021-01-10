台南市安平工業區工廠火災 大夜班作業男員工送醫

台南市南區安平工業區大億交通公司，今天凌晨近2點發生火災，2樓廠房冒出火煙，大夜班作業員工10多人緊急疏散，消防人員到場後出水滅火，火勢在13分鐘後控制，1名蔡姓男員工滅火時吸入滅火器粉塵，身體不適送醫。

台南市消防局救災救護中心，今天凌晨1點51分，位於新信路大億交通公司發生火災，德興、南門及中正等消防分隊到場搶救，火勢在2點I2分控制。

消防人員說，起火點在2樓無塵室作業區，燃燒面積25平方公尺，平台上清潔劑及手套燒毁。

蔡姓員工說，他使用乾粉滅火器滅火時，吸到粉塵感到身體不適。

大億交通公司江姓專員表示，無塵室生產車燈，大夜班員工人不多，都已安全疏散出來。