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台南市安平工業區工廠火災 大夜班作業男員工送醫

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區安平工業區大億交通公司，今天凌晨近2點發生火災，2樓廠房冒出火煙，大夜班作業員工10多人緊急疏散，消防人員到場後出水滅火，火勢在13分鐘後控制，1名蔡姓男員工滅火時吸入滅火器粉塵，身體不適送醫。

台南市消防局救災救護中心，今天凌晨1點51分，位於新信路大億交通公司發生火災，德興、南門及中正等消防分隊到場搶救，火勢在2點I2分控制。

消防人員說，起火點在2樓無塵室作業區，燃燒面積25平方公尺，平台上清潔劑及手套燒毁。

蔡姓員工說，他使用乾粉滅火器滅火時，吸到粉塵感到身體不適。

大億交通公司江姓專員表示，無塵室生產車燈，大夜班員工人不多，都已安全疏散出來。

台南市消防局說，起火原因待火災調查科人員進一步鑑定調查。

台南市南區大億交通公司凌晨發生火災，消防車到場，消防人員拉水線滅火。記者黄宣翰/攝影
台南市南區大億交通公司凌晨發生火災，消防車到場，消防人員拉水線滅火。記者黄宣翰/攝影
台南市南區大億交通公司凌晨發生火災，消防車到場搶救。記者黄宣翰/攝影
台南市南區大億交通公司凌晨發生火災，消防車到場搶救。記者黄宣翰/攝影

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